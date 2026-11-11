El CN Terrassa afronta des de dijous el Campionat d'Espanya absolut en piscina curta

El primer equip de natació del Club Natació Terrassa es desplaça aquesta setmana a Madrid per disputar el Campionat d’Espanya Absolut Open de piscina curta, que tindrà lloc entre dijous i diumenge d'aquesta setmana.
La competició es presenta com el primer gran objectiu de la temporada per a la plantilla terrassenca, que arriba a la cita en un bon moment de forma i amb bones sensacions després de les darreres actuacions. El CN Terrassa comptarà amb una àmplia representació d'esportistes, que prendran part en diferents proves dels diversos estils i distàncies. Entre els participants hi haurà Adrià Roy, Ferran Ruiz, Iris Ferrer, Isak Fernández, Alba Vázquez, César Castro, Víctor de Pablo, Guillem Ramia, Aroa Espinosa, Sarah Holgado, Jan Vilaseca, David Rodríguez, Oliver Roch, Victòria García, Maia Lardeur, Paula Juste, Alex Ahtiainen, Héctor Morales, Luca Hoek, Miguel Pérez-Godoy, Biel Martín, Estella Llum Tonrath, Joel Arredondo, Alba Herrero i Irene Pera.
La cita madrilenya es desenvoluparà al llarg de quatre dies i vuit sessions de competició, un calendari exigent que posarà a prova el nivell i la capacitat de recuperació dels nedadors. L'objectiu de l'equip serà aconseguir el màxim nombre de classificacions per a les finals i lluitar per obtenir bons resultats en un campionat que també servirà per valorar les opcions de classificació per al Mundial.
En aquest sentit, el tècnic del primer equip, Raúl Navalón, destaca el bon moment amb què arriba la plantilla: "Ens trobem amb el primer gran objectiu de la temporada. Crec que l'equip arriba en un molt bon moment, portem dues competicions a un nivell força alt i les sensacions són molt bones. L'equip té moltes ganes de competir i sabem que serà un campionat llarg, amb vuit jornades en total".
Navalón també posa el focus en els objectius esportius de la competició: "El gran objectiu és classificar la màxima gent possible a les finals i, si és possible, treballar per tenir el màxim nombre de nedadors possibles al Mundial".
Més enllà dels resultats, el Campionat d'Espanya també serà una oportunitat per mesurar el nivell actual de l'equip de cara al tram final de la temporada de piscina curta. "També ens ha de servir per saber com estem de cara a la Copa d'Espanya, que serà l'última competició en piscina curta, i veure si podem tancar aquesta temporada de la millor manera possible", conclou l'entrenador.