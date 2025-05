"La temporada és extraordinària i el creixement de l'equip és brutal"

A la conclusió del partit de semifinals contra el Club de Campo, el tècnic de l'Egara Oriol Vidal ha manifestat que "no hem començat bé i la portera nostra ha estat bé i ens ha mantingut en el partit", però a partir d'aquí "hem estat bé i ens hem posat per davant i la sensació era de tenir-ho, però en els últims minuts elles ens han collat i a nosaltres ens ha faltat alguna cosa que hem d'analitzar".

L'entrenador de les del Pla del Bon Aire va manifestar que "mentre hem pogut estar a dalt i forçant l'error del rival i és cert que, en els últims minuts ens han tirat enrere i ens ha costat una mica més i elles han gestionat bé els últims minuts, i ens han deixat sense marge de reacció".

Tot i la derrota per 3 a 2, Vidal va qualificar la temporada com a "extraordinària en tots els sentits" i va assegurar que "el creixement de l'equip és brutal i els resultats que hem obtingut són histórics, pràcticament, però tot això no obsta perquè, quan ho tens a la mà, malament aniríem si no sortíssim enfadades".

D'altra banda, la defensora de l'equip Anna Borràs va declarar que "en el primer quart no hem estat molt fines i li hem donat una volta en el segon i el tercer quart ha sigut bo i ens hem posat per davant" i ha afegit que "en el quart no sé per què ens hem enfonsat, perquè estàvem guanyant". La jugadora del conjunt del Pla del Bon Aire va dir que "estic molt orgullosa de la temporada que hem fet, anant de menys a més, sent campiones de la Copa de la Reina" i jugant aquesta "final four".