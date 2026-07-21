L'Ajuntament aportarà 60.000 euros al Terrassa FC

L'Ajuntament de Terrassa i el Terrassa FC han signat un conveni de col·laboració que suposarà una injecció econòmica de 60.000 euros per a l'entitat esportiva. A l'acte que s'ha dut a terme a l'Estadi Olímpic han assistit l'alcalde Jordi Ballart i el president del club terrassista Jordi Cuesta.
Ballart ha explicat que aquest conveni "és un punt d'inflexió en la relació" entre consistori i club i ha assenyalat que "hi ha una aportació de 60.000 euros, que bàsicament contribuiran a tota l'estructura del club, per donar suport a la pràctica esportiva, la participació del Terrassa FC en competicions d'alt nivell. I, sobretot crec que és una valoració positiva també de la feina que està fent el club". L'alcalde ha confirmat que, en cas d'ascens a Primera Federació, s'instalaria gespa natural a l'Estadi Olímpic.
L'alcalde, que ha recordat que aquesta aportació s'ha fet "seguint el mandat del ple, perquè recordem que això va venir d'una proposta consensuada entre tots els grups en el ple municipal", ha apuntat que Terrassa "és una ciutat que per volum esportiu, per nombre d'habitants, per instal·lacions esportives, pot arribar a tenir un equip a la Primera Divisió". Sobre si el conveni contempla altres acords, l'alcalde de la ciutat ha concretat que "tenim una via de diàleg oberta, quotidiana diria, gairebé cada dia, i en això estem parlant i esperem que ben aviat puguem donar notícies importants" i ha afegit que "sabem que el Terrassa FC necessita espais, i hi ha diverses opcions que estem treballant en aquest moment, que estan sobre la taula i esperem ben aviat poder concretar-ne alguna, que passa per algunes millores que hem de fer en altres instal·lacions esportives".
Cuesta, per la seva banda, ha donat les gràcies a l'Ajuntament i, especialment, al regidor d'Esports Albert Muñoz, també resent a l'acte, perquè "des que va arribar a ell hem notat una millora important, i és un punt d'inflexió molt important, no solament econòmic, sinó moral, de saber que el consistori està davant del projecte i donant-li suport". I sobre les possibilitats de l'equip de cara a la pròxima temporada, després d'un nou esforç econòmic amb l'arribada de jugadors valuosos, ha dit que "sempre diem que l'objectiu és pujar de categoria, i l'esforç econòmic, personal i moral sempre és per pujar de categoria" i enguany s'està fent de nou tot per intentar aconseguir-ho.