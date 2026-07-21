Rosa Boladeras, la nova Xirgu del teatre català: "Un enorme compromís"

Rosa Boladeras (1972), actriu de Terrassa, ja té a les seves mans un dels premis més importants del teatre català. Ha rebut el Margarida Xirgu. Mentrestant, ha estat nominada a un dels guardons convocats enguany als premis Teatre Barcelona.
El Teatre Romea de Barcelona ha acollit aquest dilluns l'acte de lliurament del 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, que reconeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina.
Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, ha estat present en la cerimònia per donar suport a la seva amiga, i companya de partit i corporació municipal. "He tingut l'honor i el plaer d'acompanyar-la, d'estar amb ella en aquest reconeixement junt amb la seva família, companyes i companys de professió i moltes persones que l'estimem i l'admirem", ha publicat l'alcalde a xarxes socials.
Rosa Boladeras ha estat distingida per la seva participació en l’obra “Tinc un bosc al cervell”, dirigida per Alícia Gorina i estrenada a l’abril passat a la Sala Beckett. Es tracta d’un text de Guadalupe Sáez que aborda el colpidor tema de la desaparició de criatures.
Compromís i registres
El jurat del memorial està format per la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya (FGTAC) i la revista Núvol, amb la participació de l'Ajuntament de Molins de Rei, la Fundació Romea i l'Institut del Teatre. A més del reconeixement, la guardonada rep el tradicional anell d'or, una peça patrocinada pels mecenes Joan i Sandra Llavina, de Lexus.
El veredicte ha subratllat “la gran diversitat de registres, la potència emocional i l’enorme compromís que l’actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent, on actuava acompanyada de tres intèrprets menors d’edat”. El muntatge transcorria dins d’un cub transparent i els espectadors seguien la funció amb auriculars.
Una altra nominació
L'actriu terrassenca també és candidata a una de les categories, la d'interpretació, en la novena convocatòria dels Premis Teatre Barcelona amb el mateix muntatge, "Tinc un bosc al cervell". La directora i l'autora del text també aspiren als guardons respectius en aquest certamen de Teatre Barcelona, la revista, cartellera digital i comunitat d'arts escèniques. Els premis, que combinen el suport popular amb la decisió d'un jurat, reconeixen el millor de la temporada 2025-2026 a la cartellera barcelonina.