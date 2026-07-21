Onze representants terrassencs al Campionat d'Europa sub-21 de hockey

Esports

Es seleccionadors van facilitar les llistes definitives de la competició que se celebrarà del 26 de juliol a l'1 d'agost a València

  • El terrassenc Oriol Torras, seleccionador sub-21 masculí -

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Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 13:13
Actualitzat el 21 de juliol de 2026 a les 13:14

Fins a onze representants del hockey terrassenc participaran en el Campionat d'Europa de la categoria sub-21 del 26 de juliol a l'1 d'agost a València. Cinc ho faran amb la selecció espanyola femenina, que dirigeix el tècnic Alejandro Iglesias mentre que en el combinat masculí que prepara el terrassenc Oriol Torras hi haurà sis jugadors egarencs.

A la selecció femenina participaran: Anna Marquès, de l'Atlètic; Marta Alcaraz, del Júnior FC; Núria Giménez, del Vallès Esportiu, però que la pròxima temporada jugarà a l'Egara; i Marta Mitjavila i Natàlia Vilanova del club del Pla del Bon Aire. Jordina Gibert, del club de Can Salas, figura com a reserva.

Pel que fa al conjunt masculí, els representants del hockey local seran: Carlos Bultà, Mario Mena i Josep Martín, del CD Terrassa; Pau Gestí, format a l'Atlètic i que ha jugat enguany al Royal Pingouin; Santi Martín, de l'Atlètic; i Ton Moran, del Club Egara. Nil Recasens, format al club de Can Salas i que ha jugat també al Royal Pingouin, és un dels dos reserves.

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