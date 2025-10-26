L'Atlètic assalta el Pla del Bon Aire i s'imposa per 1 a 4 a l'Egara

Els derbis són sempre partits imprevisibles. El d'aquest diumenge no ha estat cap excepció. El Club Egara hi arribava més ben classificat, però ha estat l'Atlètic qui s'ha endut els tres punts en joc. L'equip que entrena Roger Pallarols ha estat superior, molt més efectiu de cara al gol i impecable defensivament. S'ha acabat imposant per 1 a 4 al camp de l'etern rival.
Han estat els d'Andrew Wilson els que s'han avançat en el marcador al minut 5 gràcies a un gol de David Rodríguez, però l'Atlètic ha anat assentant el seu gol i ha acabat golejant. Al minut 11, Roger Figa ha empatat de penal-córner. En només 20 minuts, els de Can Salas han anotat tres dianes més, obra de Quim Malgosa, Arnau Gutiérrez i Pepe Cunill, que ha marcat de penal-córner. Aquesta jugada ha acabat sent clau en la resolució del clàssic de la lliga espanyola, ja que si bé l'Atlètic ha signat un dos de cinc, els de Wilson han desaprofitat els deu llançaments de penal-córner que han provocat.
Al darrer quart, un Egara molt més insistent en atac ha intentat sense èxit retallar la diferència, però els de Pallarols han continuat exhibint una enorme contundència defensiva i s'han imposat amb gran autoritat.
També aquest diumenge, el CD Terrassa ha derrotat per 4 a 3 el Jolaseta de Getxo a les Pedritxes. Isaac de Ignacio-Simó ha fet l'1 a 0 al minut 18 i Ferran Navarrete el 2 a 0 al 19. Un penal de Carlos Bultà ha significat el 3 a 1 abans del descans. A la represa, un stroke de Pau Petchamé ha significat el 4 a 2.
El Polo segueix liderant la lliga amb 19 punts i un partit menys, per 18 del Sanse Complutense, 17 del Club de Campo i 16 de l'Atlètic. L'Egara és sisè amb 15 punts i un partit menys i el CD Terrassa vuitè amb 8 punts.