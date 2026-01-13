L’Atlètic bat l’Egara i perd amb el Júnior

Si la temporada passada van ser només quatre els participants en el Campionat de Catalunya femení de hockey sala, enguany només el disputen tres equips: Club Egara, Atlètic i Júnior. La competició es compon, per tant, de tres partits a la primera fase i la final, que es disputarà aquest diumenge a les 17 hores al pavelló municipal de Can Jofresa.\r\n\r\nQuan s’han disputat ja els dos primers encontres, Júnior i Atlètic acumulen tres punts, mentre que l’Egara es manté sense puntuar. Dos dels tres equips seran finalistes. Es decidirà dissabte en el partit que enfrontarà al Pla del Bon Aire el Club Egara i el Júnior, reedició de la final de la temporada passada, on l’Egara va batre el Júnior per 3 a 1. Les santcugatenques en tenen prou amb puntuar per disputar la final contra l’Atlètic.\r\n\r\nL’Atlètic va guanyar dissabte per 5 a 4 el derbi contra el Club Egara. El matx estava empatat a quatre gols i va sentenciar Nina Cortès al penúltim minut. Diumenge, les de Can Salas van perdre per 2 a 4 a casa contra el Júnior. Un “hat-trick” de Clara Pérez i un gol de la terrassenca Marta Alcaraz van decidir per part de les santcugatenques.\r\n