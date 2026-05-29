L'Atlètic vol batre els amfitrions per accedir a la final

Arriba l’hora de la veritat. Aquest cap de setmana es decideixen els noms dels guanyadors de les lligues de Divisió d’Honor masculina i femenina a les instal·lacions del Club de Campo Villa de Madrid. Tres equips terrassencs aspiren als títols. Es tracta del conjunt masculí de l’Atlètic i dels femenins de l’Atlètic i el Club Egara.
L’únic representant local a la lliga masculina és l’Atlètic Terrassa, que obrirà dissabte a les 10 hores el foc enfrontant-se al conjunt amfitrió, el Club de Campo, en la primera semifinal de la competició. La segona la jugaran a les 12.15 el Polo i el Sanse Complutense. La gran final es disputarà demà a les 11.30 hores.
En les tres últimes temporades, cap equip terrassenc ha aconseguit alçar-se amb el títol. El darrer a fer-ho va ser precisament l’Atlètic, que l’any 2022 va imposar-se al Polo. El vigent campió és precisament el conjunt barceloní i les dues edicions anteriors se les va endur el Club de Campo.
L’entrenador del conjunt de Can Salas, Roger Pallarols, és conscient de la dificultat de sorprendre els madrilenys al seu feu. “Serà un partit intens i igualat. El Club de Campo té la plantilla més potent del campionat.
És un conjunt amb una gran qualitat individual, que intenta dominar-te i fer-te mal a la contra. Han guanyat la lliga regular i el seu onze titular està format per jugadors que són o han estat internacionals. Serà fonamental estar fins en el penal. En aquest sentit, tenim un dels millors llançadors del món, Pepe Cunill”.
No es pot especular
Pallarols té clar com cal afrontar el duel: “Caldrà ser valents i jugar amb un punt d’atreviment. No podem sortir a veure-les venir. Són el pitjor rival per especular”.
L’Atlètic no ha guanyat als d’Edu Aguilar a la lliga regular. El partit disputat a Madrid va acabar amb empat a tres i el de Can Salas se’l van endur els madrilenys per 1 a 2. El darrer enfrontament, però, és favorable als de Pallarols, que es van imposar per 2 a 1 fa poc més d’un mes a les semifinals de Copa. A les semifinals de la “final-four” de l’any passat, els de Can Salas es van imposar per “shoot-outs”.
De cara al duel, Roger Pallarols té els dubtes de Jordi Bonastre i Quim Malgosa, que es recuperen dels seus problemes físics. Marc Albericio està lesionat, mentre que Arnau Gutiérrez i Pol Agell juguen amb el Vallès.
A la recerca de places europees
La “final-four” torna al Club de Campo en una temporada en la qual els seus dos equips s’han adjudicat les lligues regulars. Tant el conjunt masculí com el femení del club madrileny tenen assegurada plaça per a la propera edició de l’Euro Hockey League. Espanya té assignades dues places en ambdues categories, de manera que la segona serà per als campions de les finals de demà diumenge. Si el campió és el Club de Campo, el lloc serà per al finalista. A la lliga masculina, l’Atlètic necessita guanyar la lliga per anar a Europa, ja que el seu rival a semifinals és el Club de Campo. El mateix li passa a l’Egara femení, que només podrà reeditar la seva experiència europea si es proclama campió de lliga.