L’Atlètic buscarà el Campionat de Catalunya femení davant del Polo

Diumenge a la tarda es decidirà sobre la gespa de l’Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer de l’Àrea Olímpica el nom dels nous campions del Campionat de Catalunya de la Divisió d’Honor. Per bé que a la categoria masculina no hi ha cap representant terrassenc (Club Egara i Atlètic van quedar fora per “goal-average” en favor de Júnior i Polo), a la femenina l’Atlètic Terrassa, vigent subcampió de lliga, lluitarà per aixecar el primer títol de la temporada.
El conjunt de Can Salas, entrenat des d’aquesta temporada per Sílvia Muñoz, es veurà les cares amb l’RC Polo de Barcelona, un dels aspirants a lluitar també pels títols estatals. El Club Egara, que va guanyar les dues darreres edicions imposant-se al Júnior de Sant Cugat, no podrà aspirar al seu tercer títol femení consecutiu, ja que ha quedat fora de la final també per “goal-average”.
A la fase de grups, l’Atlètic va començar empatant a dos gols amb les del Pla del Bon Aire i en el seu segon partit va golejar per 5 a 0 el CD Terrassa. L’Egara havia guanyat també les de les Pedritxes, però per un 1 a 4 que va acabar sent insuficient.
Tres baixes i quatre altes
No ho tindrà gens senzill per proclamar-se campió l’Atlètic Terrassa, que ha experimentat aquest estiu diversos moviments a la seva plantilla. L’equip que dirigia fins ara Jordi Carrera va patir la baixa de la migcampista argentina Vicky Sauze, que va marxar a jugar al seu país. S’han retirat Marta Dorda i Esther Clotet.
Pel que fa a les incorporacions, ha arribat la internacional neerlandesa de 27 anys de l’Amsterdam Ilse Kappelle, que pot actuar tant de defensa com de migcampista. La segona incorporació és la de la davantera irlandesa de 25 anys Aoife Taafe. Tres jugadores més han pujat de les categories inferiors: Maria Sola des del Vallès i Clàudia Escudero i Anna Marqués procedents del juvenil. Pel que fa a l’”staff”, Ferran Ramal, Gigi Oliva i Lucía Parajuá seran els ajudants de Bonastre.
Els dos equips de l’Egara, a les finals “B”
L’Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer acollirà també diumenge les dues finals del Campionat de Catalunya de Divisió d’Honor “B” de hockey, ambdues amb presència terrassenca. A les 10 hores, Egara 1935 i Pedralbes lluitaran pel títol en la categoria masculina. Els del Pla del Bon Aire van superar per 4 a 2 el Línia 22 als quarts de final i per 3 a 0 al Rimas. A les 12, la final femenina enfrontarà el Club Egara amb el Sant Cugat.