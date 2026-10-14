L'Atlètic debutarà a l'EHL femenina a Eindhoven

L’Oranje-Rood serà l’amfitrió de la vintena edició de les finals de l’Euro Hockey League (EHL), que se celebraran entre el dimecres 24 i el dilluns 29 de març a la ciutat neerlandesa d'Eindhoven, coincidint amb la Setmana Santa.\r\n\r\nL’equip femení de l’Atlètic disputarà, per tant, als Països Baixos, la seva primera EHL. Serà un dels 12 equips que disputarà la màxima competició europea femenina.\r\n\r\nEl conjunt que entrena Sílvia Bonastre es va classificar com a subcampió de lliga. Tindrà com a rivals els següents 11 equips: Amsterdam i SCHC (Països Baixos), Gantoise i Dragons (Bèlgica), Düsseldorfer i Mannheimer (Alemanya), Club de Campo (Espanya), Surbiton (Anglaterra), Railway Union (Irlanda), Clydesdale Western (Escòcia) i Lille (França). \r\n