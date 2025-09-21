L'Atlètic empata a Can Salas amb el Júnior a la lliga femenina

La segona jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina ha deparat una victòria, un empat i una derrota per als tres equips terrassencs. L'únic que jugava a casa, l'Atlètic Terrassa, ha acabat empatant a tres gols al Josep Marquès davant d'un dels aspirants al títol, el Júnior de Sant Cugat. Les de Sílvia Bonastre han encaixat dos gols en els sis primers minuts, obra de Maria Gestí i Ivet Martí. Al 10, La davantera local Ainhoa Ballesteros ha retallat distàncies i amb l'1 a 2 s'ha arribat al descans.
Ja al darrer període, Maria Gestí ha ampliat l'avantatge per a les visitants, però l'Atlètic ha reaccionat als darrers deu minuts i ha acabat salvant un punt gràcies a un segon gol d'Ainhoa Ballesteros i a un altre de la internacional espanyola Sofía Rogoski quan només quedaven 19 segons per al final de l'encontre.
A Santander, el Club Egara ha guanyat per 0 a 2 davant del Tenis. Les dues dianes han arribat al primer quart. Sofía Keenan ha fet el 0 a 1 al minut 14 i Júlia Amorós el 0 a 2 al 14.
Per la seva banda, el CD Terrassa continua sense conèixer la victòria. Al camp de la Real Sociedad ha perdut per 2 a 1 tot i avançar-se en el marcador al minut 3 gràcies a una diana de Francisca Irazoqui. Les basques han donat la volta al marcador en només quatre minuts gràcies a un penal transformat per Federica Carta i a un altre gol de Leire Zubizarreta.