L'Atlètic es classifica per al Campionat d'Espanya de hockey sala

L'Atlètic Terrassa disputarà entre el divendres 6 i el diumenge 8 de febrer a la ciutat gallega d'Ourense la 73a edició del Campionat d'Espanya de Divisió d'Honor masculina de hockey sala.\r\n\r\nL'equip que prepara Roger Pallarols va acabar primer de grup de la primera fase sector de la competició, disputada el passat cap de setmana al pavelló de Can Salas. Els egarencs van golejar per 21 a 0 l'Aridamán de Las Palmas de Gran Canària, per 22 a 1 l'Athletic Coruña i per 23 a 0 l'Estudiantes 87 cordovès. Van acabar primers amb 9 punts i un espectacular balanç de 66 gols a favor i només un en contra.\r\n\r\nEls altres tres equips classificats en les altres tres fases sector van ser el CD Málaga 91, el CH Carpesa valencià i el Benalmádena.\r\n\r\nEls de Can Salas compartiran el grup "A" amb el Júnior, campió de Catalunya, el CD Málaga 91 i el Benalmádena. Al grup "B" hi figuren el Club de Campo, el Complutense, el CH Carpesa i el conjunt organitzador, el CH Barrocas.\r\n\r\n \r\n