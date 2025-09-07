L'Atlètic perd la final del Campionat de Catalunya femení contra el Polo

Se li ha escapat a l'Atlètic Terrassa la primera final del curs. El conjunt que prepara des d'aquesta temporada Sílvia Bonastre ha caigut per 1 gol a 2 a l'Estadi Martí Colomer en la gran final del Campionat de Catalunya femení.
A una setmana per a l'inici de la lliga, ambdós conjunts han mostrat el seu millor nivell, per bé que les individualitats de les barcelonines han acabat decidint, en especial els dos gols de la davantera argentina Josefine Rübenacker.
L'Atlètic ha sortit molt ficat en el partit. Només s'havien jugat vuit minuts quan Maria Sola ha completat una bona acció col·lectiva batent la portera Mariana Scandura a boca de gol. Al 12, una esplèndida Clara Pérez ha signat una magnífica aturada a xut de la terrassenca Laura Bruguera. Als darrers segons del primer període, Sofía Rogoski ha pogut fer el segon, però Scandura ho ha evitat.
El Polo ha començat a créixer en atac al segon parcial i Clara Pérez ha hagut de tornar a intervenir a xuts de la terrassenca Estel Petchamé i Cristina Maristany. Quan faltaven nou segons per al descans, les barcelonines han encadenat quatre penals-córners consecutius, que no han aprofitat.
El tercer quart ha estat completament del Polo, que ha sabut tancar les de Bonastre i ha generat moltíssimes ocasions, transformant-ne dues. Al minut 32, Josefina Rübenacker ha empatat el partit en transformar un clar stroke comès sobre la seva companya Paula Ortiz. L'Atlètic no se sabia treure la pressió del damunt i el Polo seguia generant ocasions. En una d'aquestes, al minut 39, Rübenacker ha establert l'1 a 2 definitiu.
Ho han intentat al darrer acte les de Can Salas quan el Polo ha decidit optar per la contra per seguir fent mal. Quan faltaven dos minuts, Bonastre ha tret del camp la portera Clara Pérez per generar superioritat. Ilse Kappelle i Ainhoa Ballesteros han intentat empatar en sengles llançaments de penal-córner, però el gol no ha arribat.
En el duel pel tercer i quart lloc, el Club Egara s'ha imposat per 2 a 0 al Júnior de Sant Cugat gràcies als gols de Lola Brea i Sofía Keenan.
Bronze masculí per al Club Egara
D'altra banda, en la categoria masculina, el Club Egara s'ha penjat la medalla de bronze en batre per 3 a 2 l'Atlètic en el derbi. Albert Font de penal i Nil Trujillo han posat per davant els d'Andrew Wilson, però al darrer quart els de Roger Pallarols han empatat amb dianes d'Oriol Campos i Joan Tarrés. Quan faltaven tres minuts, Pere Amat ha fet el gol del triomf de l'Egara.
Els resultats de la "B"
L'Egara 1935 s'adjudica el Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor "B" masculina
El Martí Colomer ha acollit també aquest matí les finals del Campionat de Catalunya "B". En categoria masculina, l'Egara 1935 s'ha proclamat campió en batre per 1 a 0 el Pedralbes gràcies a un gol de penal-córner de Joan Francesc Fernández de penal al minut 34. El Rimas ha perdut per 3 a 2 amb el Castelldefels el duel pel bronze.
En categoria femenina, el Club Egara ha caigut per 0 a 1 contra el Sant Cugat. El Vallès femení ha acabat tercer en guanyar per 2 a 1 el FC Barcelona.