L'Egara 1935 es proclama campió de la Divisió d'Honor "B"

L'equip d'Albert Massaguer va superar per 3 a 2 el Sant Cugat a Madrid

  Els jugadors de l'Egara 1935, celebrant el títol
  L'Egara 1935, celebrant un gol

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 11:45
Actualitzat el 01 de juny de 2026 a les 13:19

L'Egara 1935 es va proclamar campió de la lliga de Divisió d'Honor "B" masculina després d'imposar-se a la gran final per 3 gols a 2 al HC Sant Cugat. L'autor del gol decisiu va ser Jan Amat, que al minut 53 va desfer l'empat a dos que registrava el marcador del camp del Club de Campo Villa de Madrid.

Després d'imposar-se divendres per 4 a 5 al Vallès en el derbi terrassenc de semifinals, l’Egara 1935 va plantar cara a la final als santcugatencs i es va assegurar el títol de lliga.

A la final, els terrassencs van saber gestionar millor els moments clau per tal d'acabar enduent-se el trofeu. 

Bernat Baños va avançar en el marcador als del Pla del Bonaire al minut 21 i es va arribar al descans amb aquest mínim avantatge per als terrassencs. Als cinc minuts de la represa, Juan PIch-Aguilera va empatar en un llançament de penal-córner. 

 

El matx era igualat i tots dos disposaven de les seves oportunitats. Al minut 40, Iñaki Fernández va tornar a posar per davant els de Massaguer en transformar un penal-córner. Però els de Pablo Recasens no es conformaven i en els primers segons del darrer quart, Pol Balart va tornar a igualar el duel.

Els egarencs van disposar d'un stroke en el tram final, però el porter del Sant Cugat va aturar el llançament d'Iñaki Fernández. Quan semblava que els "shoot-outs" acabarien decidint el nom del campió va aparèixer Jan Amat per establir, quan faltaven set minuts, el 3 a 2 definitiu.

L'Egara 1935 va tenir un protagonisme destacat en els guardons individuals. Bernat Baños va ser designat millor jugador de la "final-four", Ramon Sala millor porter i Jan Amat màxim golejador, empatat amb el santcugatenc Pol Balart.

 

