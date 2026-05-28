Esports

Tres equips egarencs es disputen les lligues

El Vallès i l’Egara 1935 s’enfronten aquest divendres a Madrid per un lloc a la final masculina de la Divisió d’Honor “B”. A la “final-four” femenina, el Vallès s’enfronta amb el Sant Cugat

  • El Vallès i l’Egara 1935 disputen divendres a les 15.45 la primera semifinal al Club de Campo -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de maig de 2026 a les 19:49

Les instal·lacions del Club de Campo Villa de Madrid acolliran entre el divendres i el diumenge la “final-four” de les diferents lligues. Arriba el torn de la Divisió d’Honor “B”, on entraran en joc tres conjunts terrassencs: el Vallès i l’Egara 1935 en categoria masculina i el Vallès en la femenina. Els tres saben què és proclamar-se campions i volen reeditar-ho aquest cap de setmana.

Les semifinals masculines oferiran un derbi terrassenc de pronòstic incert entre el Vallès i l’Egara 1935. Els de Can Salas, que van guanyar la lliga regular, parteixen com a favorits, però no es refien en absolut d’un Egara 1935 que els va haver de guanyar per 2 a 4 en l’últim partit per classificar-se. Per bé que es coneixen a la perfecció, ambdós conjunts només s’han enfrontat dues vegades enguany. En l’altre partit, el Vallès va guanyar a domicili per 2 a 3.

Albert Massaguer, entrenador de l’equip del Club Egara, qualifica de favorit el Vallès. “És un equip molt fort i la classificació ho deixa clar”, comenta. En aquest sentit, el Vallès va totalitzar 27 punts, per 21 dels del Pla del Bonaire. “És un equip molt sòlid i força vertical. Segur que es veurà un partit del que van jugar fa 15 dies. M’espero, però, un partit equilibrat, que es decidirà per petits detalls”, assenyala. I afegeix: “El nostre objectiu era arribar fins aquí. Ha estat un any de canvis, amb molts jugadors que han pujat al primer equip. Però no descartem res”.

La segona semifinal masculina enfrontarà a les 20.15 al Sant Cugat amb el Pedralbes, que van ser segon i tercer respectivament. Els santcugatencs es caracteritzen pel seu bon tracte a la bola, mentre que els barcelonins són un conjunt més físic i intens. El Pedralbes és el vigent campió. 

Semifinal femenina

D’altra banda, el conjunt femení del Vallès s’enfrontarà aquest divendres a les 18 hores al Sant Cugat en la segona semifinal. La primera la jugaran a les 13.30 el Valencia i el Jolaseta. Aquest partit serà una final en ell mateix, ja que el guanyador aconseguirà l’ascens directe a la Divisió d’Honor femenina i el perdedor s’enfrontarà al CD Terrassa a la promoció de permanència.

L’entrenador del Vallès, Joan Segura, analitza així el matx: “El nostre objectiu és jugar la final. El Sant Cugat és molt fort defensivament, però si som atrevides, guanyarem”. El favorit és el Valencia, però el Vallès defensa el títol.
 

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades