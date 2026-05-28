Tres equips egarencs es disputen les lligues

Les instal·lacions del Club de Campo Villa de Madrid acolliran entre el divendres i el diumenge la “final-four” de les diferents lligues. Arriba el torn de la Divisió d’Honor “B”, on entraran en joc tres conjunts terrassencs: el Vallès i l’Egara 1935 en categoria masculina i el Vallès en la femenina. Els tres saben què és proclamar-se campions i volen reeditar-ho aquest cap de setmana.
Les semifinals masculines oferiran un derbi terrassenc de pronòstic incert entre el Vallès i l’Egara 1935. Els de Can Salas, que van guanyar la lliga regular, parteixen com a favorits, però no es refien en absolut d’un Egara 1935 que els va haver de guanyar per 2 a 4 en l’últim partit per classificar-se. Per bé que es coneixen a la perfecció, ambdós conjunts només s’han enfrontat dues vegades enguany. En l’altre partit, el Vallès va guanyar a domicili per 2 a 3.
Albert Massaguer, entrenador de l’equip del Club Egara, qualifica de favorit el Vallès. “És un equip molt fort i la classificació ho deixa clar”, comenta. En aquest sentit, el Vallès va totalitzar 27 punts, per 21 dels del Pla del Bonaire. “És un equip molt sòlid i força vertical. Segur que es veurà un partit del que van jugar fa 15 dies. M’espero, però, un partit equilibrat, que es decidirà per petits detalls”, assenyala. I afegeix: “El nostre objectiu era arribar fins aquí. Ha estat un any de canvis, amb molts jugadors que han pujat al primer equip. Però no descartem res”.
La segona semifinal masculina enfrontarà a les 20.15 al Sant Cugat amb el Pedralbes, que van ser segon i tercer respectivament. Els santcugatencs es caracteritzen pel seu bon tracte a la bola, mentre que els barcelonins són un conjunt més físic i intens. El Pedralbes és el vigent campió.
Semifinal femenina
D’altra banda, el conjunt femení del Vallès s’enfrontarà aquest divendres a les 18 hores al Sant Cugat en la segona semifinal. La primera la jugaran a les 13.30 el Valencia i el Jolaseta. Aquest partit serà una final en ell mateix, ja que el guanyador aconseguirà l’ascens directe a la Divisió d’Honor femenina i el perdedor s’enfrontarà al CD Terrassa a la promoció de permanència.
L’entrenador del Vallès, Joan Segura, analitza així el matx: “El nostre objectiu és jugar la final. El Sant Cugat és molt fort defensivament, però si som atrevides, guanyarem”. El favorit és el Valencia, però el Vallès defensa el títol.