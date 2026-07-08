VÍDEO | Què t'ha semblat la Festa Major d'enguany?

En Pedro Ramon no és gaire habitual a la Festa Major de Terrassa, però aquest any hi va acudir, i va quedar sorprès- “Vam fer una volta, vam veure diferents concerts al costat del museu, i ens va agradar tot molt”. En destaca l’ambient, que diu que “és meravellós veure tanta gent passejant pel carrer, a diferents punts de la ciutat i a la fira també... És molt bonic, la veritat. I, de cara a properes edicions, no modificaria gran cosa, ja que li va semblar una experiència perfecta. “Va estar genial tot”.
Veient l’ambient, la Paula Pla no va poder evitar desplaçar-se a la Festa Major. “Vam venir al Centre a passejar una mica i a comprar per les paradetes que ens trobàvem per la Rambla”. Reconeix que és una festa molt popular, “és molt coneguda al territori”, i per això, sempre acostuma a sortir. Sí que té alguna proposta de millora, que de ben segur més d’un ho signaria també: “M’agradaria que s’allargués una mica en el calendari, perquè se’m fa molt curta la festa”. Potser caldria ampliar-la a una setmana sencera.
La Mireia Pons va fer triplet, aquest cap de setmana, sortint divendres, dissabte i diumenge. “Destacaré el concert d’”Allioli Olé”, va ser molt dinàmic i divertit perquè hi havia una barreja musical molt xula”. De l’ambient general, li agrada que “els carrers s’omplen de persones, canvia el color de la ciutat”. També té crítiques constructives, pensant en edicions anteriors. “Proposaria que a l’Espai Vapor tornin a posar grups potents, perquè aquest any no coneixia a ningú. I he trobat a faltat l’Alternativa”.
La Daniela no és la més habitual a la Festa Major, però tampoc falla a la cita. “Hi acostumo a venir, però no cada dia, potser només un del cap de setmana”. Aquesta vegada, va triar per plans bastant populars. “Vaig anar amb la meva família a un concert on hi havia molta gent, i després vam enfilar cap a la fira, a la Rambla”. I sobre si té propostes de millora de cara a les properes edicions de la Festa Major, diu que “m’agradaria que hi hagi més varietat de concerts. Que hi hagi de tipus reggaeton, potser”.
En Rubén Gómez i l'Álex Carretero, com bons joves que són, no van fallar a la seva cita a la plaça Didó. “Divendres vam anar al DJ que hi havia a la Rasa, i diumenge vam baixar a Vallparadís als concerts d’Els Catarres i The Tyets”. També van passar-se una estona per la fira. “Cada any hi venim, sempre anem a tots els DJ que ens anem trobant”. I tenen propostes de millora, pel que fa els concerts. “En voldríem més. I, encara que ja ha vingut gent famosa, també afegiríem gent més coneguda, algú que no faci tanta música catalana”.
La Paula és bastant crítica amb l’edició d’enguany. “Podria ser millorable”. I apunta especialment cap als concerts: “Ha vingut gent a cantar que m’ha semblat molt avorrida. Jo soc jove i aquest no és l’estil que escolta la meva generació”. Tot i això, gaudeix que les diferents activitats que s’organitzen a tot arreu, però insisteix que els concerts “han de millorar”. “L’any passat van portar a “la Húngara”. Sense anar gaire lluny, a Sabadell van portar a Abraham Mateo. Podrien portar gent que ens agradi als que sentim reggaeton, flamenc…”.