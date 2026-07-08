Liciten el projecte per al tram final de la riera del Palau

L’Ajuntament de Terrassa ha tret a licitació la redacció del projecte bàsic, el pla de fases i el pla de manteniment per recuperar el tram final de la riera del Palau, des de l’entorn dels jutjats fins a la confluència amb la riera de les Arenes. El contracte, amb un pressupost de 338.371,66 euros (IVA inclòs) i un termini de 18 mesos, es licita per procediment obert harmonitzat i vol posar fi a dècades d’erosió i inestabilitat en un dels principals cursos d’aigua de la ciutat.
La iniciativa s’emmarca en el Pla Director de les Rieres de Les Arenes, del Palau i de Rubí, elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el 2022, i en el conveni entre l’ACA i l’Ajuntament el 2024. L’acord preveia inicialment un projecte constructiu, però posteriorment va redefinir-se’n l’abast: la complexitat i el pressupost fan que s’opti per un projecte bàsic amb visió global, acompanyat d’un pla de fases que permeti executar les obres per etapes i d’un pla de manteniment. L’ACA ja va executar al febrer treballs d’urgència per estabilitzar la llera. L’alcalde, Jordi Ballart, va qualificar-los de “pas previ” a les obres d’endegament que es podran executar un cop redactat el projecte que ara es licita.
Els problemes són conseqüència de les obres de canalització fetes entre 1963 i 1965, que van modificar el traçat cap a la riera de la Maurina. A partir del 1970 es van fer diverses intervencions per aturar l’erosió, però van fracassar perquè no tenien en compte el transport de sediment. El Pla Director de l’ACA del 2022 va determinar que calia actuar per reduir les vulnerabilitats davant del risc d’inundació i evitar el possible col·lapse d’estructures.
El consistori ha optat per no dividir el contracte en lots. Els informes tècnics destaquen que l’elevada complexitat requereix un projectista únic que mantingui una visió global dels treballs. D’aquesta manera, la solució que es defineixi permetrà executar les obres per fases segons la disponibilitat pressupostària. El projecte a concurs es desenvoluparà en quatre etapes: els estudis de cartografia i geotècnia; una maqueta; el projecte per a l’aprovació inicial; i finalment, les correccions per a l’aprovació definitiva.
La licitació inclou clàusules ambientals i socials. El projecte haurà d’exigir que un 5% dels àrids de l’obra siguin reciclats i assegurar la valorització del 70% dels residus. A més, si l’empresa adjudicatària necessita nou personal, haurà de contractar persones a l’atur.
El projecte s’haurà de coordinar amb l’estudi d’inundabilitat de la Junta de Compensació del sector de Palau Sud. La despesa és plurianual i es finançarà entre els exercicis del 2026, 2027 i 2028. Les ofertes es poden presentar per via telemàtica fins al 30 de juliol a les 14 hores i les ofertes es valoraran ponderant la qualitat tècnica i l’experiència de l’equip.
Dins d’una estratègia més àmplia, Terrassa redacta el Pla de Renaturalització de les rieres, adjudicat a Aldayjover Arquitectos per 361.548 euros. Es preveu que estigui enllestit a finals del 2027.