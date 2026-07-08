Abel Balderstone correrà a l’equip de Pogacar

La gran projecció del ciclista ullastrellenc Abel Balderstone no ha passat desapercebuda per a l’UAE Team Emirates del guanyador de les dues darreres edicions del Tour de França, l’eslovè Tadej Pogacar. L’equip Emirats ha fet a Balderstone una oferta per a les tres properes temporades, que es rubricarà a final de mes, quan acabi aquesta 113a edició del Tour de França, la primera que disputa el d’Ullastrell, que dimarts va fer 26 anys.
L’UAE Team està sempre atent al mercat espanyol i ha vist en Balderstone un corredor amb un gran marge de creixement, una gran capacitat de treball i també molt recorregut per formar part d’un equip “top”.
En una entrevista concedida a Diari de Terrassa el passat mes de setembre, Balderstone ja va parlar de la possibilitat de fitxar per a un equip dels grans després del seu pas per Caja Rural, on ha corregut les quatre darreres temporades.
Balderstone es va proclamar campió d’Espanya l’any passat. Va signar també una magnífica actuació a la Vuelta Ciclista a Espanya de l’any passat, on va acabar tretzè de la general i va convertir-se en el millor espanyol de la classificació. “Estic molt bé al Caja Rural, però estic obert a tota mena d’ofertes. Poder córrer un Tour és el meu gran somni”, explicava llavors. El somni ja s’ha complert gràcies a la invitació del Tour al Caja Rural. El canvi d’aires està perfectament encaminat, per bé que caldrà esperar que acabi la ronda francesa per tenir-ne la confirmació oficial.
Balderstone viu el millor moment com a ciclista. Està gaudint d’un Tour de França que ha arrencat a casa seva. Dilluns, en la tercera etapa, Balderstone va participar fins i tot en la fuga. En acabar l’etapa, en declaracions a 3Cat, va dir: “He pogut estar al davant amb els escapats, però se m’ha fet molt llarg. Anava ja bastant fluix i a dalt m’han agafat. Estic molt content i emocionat d’haver pogut córrer aquestes tres primeres etapes a casa. Però encara queda molt. Intentaré gaudir-ho”.
Pel que fa al fitxatge per l’Emirates, no va confirmar res encara. “Ho deixo a l’aire. És un tema pels periodistes. Ara no vull parlar. Estic concentrat en el Tour. Quan s’acabi, ja en parlarem”.
Després de l’etapa de dimarts, entre Carcassonne i Foix, el d’Ullastrell ocupa la posició número 50 de la general de la ronda francesa. Aquest dimecres, cinquena etapa entre Lannemezan i Pau.