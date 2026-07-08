Èxit rotund de la 25a edició del Torneig Europeu d'Escoles de Hockey

La 25a edició del Torneig Europeu d'Escoles de Hockey (TEEH) va ser una de les més especials de tota la història de la competició del CD Terrassa. Aquesta edició va ser especialment significativa. Va simbolitzar el recorregut d'un projecte que va néixer gràcies a la iniciativa i el compromís d'un equip organitzador pioner.
La dimensió del TEEH queda reflectida en les xifres d'aquesta edició: més de 900 participants, més de 20 clubs representats i més de 90 equips, des de la categoria prebenjamí fins a la cadet. Es van formar equips masculins i femenins en totes les categories d'edat, excepte en prebenjamins, on van fer equips mixtos. Durant els tres dies es van disputar uns 500 partits. Però no tot va ser hockey. Hi va haver també temps per a la piscina, els jocs i les festes.
Quatre clubs europeus
Enguany, la participació estrangera del TEEH ha estat conformada pel Bray Hockey Club irlandès, el Little Dutch Hockey Team neerlandès i dos conjunts suïssos: l'Stade Lausanne Hockey i l'USTS Field Hockey Coppet. A banda del CD Terrassa, hi van prendre part també d'altres clubs locals, com el Club Egara, l'Atlètic Terrassa i el Matadepera 88. El cartell es va completar amb la participació de clubs de Barcelona, Sant Cugat, Sitges, Mataró i Castelldefels, així com d'altres procedents de Menorca, València, Alacant, Santander, Guipúscoa i Biscaia.
Els voluntaris van tornar a ser, un any més, un dels pilars del torneig. Uns 200 voluntaris es van encarregar d'atendre els jugadors i les famílies. Una part dels participants es va allotjar a les instal·lacions del club en tendes de campanya. Joan Tarré, el responsable de l'organització, assenyalava: "Veure tants nens i nenes gaudint del hockey i de l'ambient que es crea durant aquests tres dies és la millor recompensa a la feina de totes les persones que ho fan possible". Els organitzadors tenen ja la mirada posada en l'edició de l'any vinent, que se celebrarà del 2 al 4 de juliol.