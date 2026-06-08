Les lligues de hockey començaran el 20 de setembre

Les lligues de la Divisió d’Honor masculina i femenina de hockey començaran el cap de setmana del 19 i 20 de setembre segons es va acordar a l’assemblea general ordinària de la Federació Espanyola d’aquest esport a la seu del Consejo Superior de Deportes (CSD). La primera volta, que tindrà una doble jornada, finalitzarà el 29 de novembre, però la disputa de la segona fase de la Pro League, del 15 al 28 de febrer a Austràlia i l’Índia deixa en espera l’inici de la segona volta, que, en principi, estava programada per al primer cap de setmana del mes de març de 2027, els dies 6 i 7.
El calendari està marcat per aquesta competició internacional de seleccions, que disputarà la seva primera fase a València, del 15 al 22 de desembre d’aquest any. Una opció, encara per determinar i que depèn molt de la Federació Internacional i les converses que hi pugui haver per fer algun canvi a la Pro League, seria la de passar la primera jornada de la segona volta al 6 de desembre d’aquest any.
Pel que fa a la Divisió d’Honor “B”, tant la femenina com la masculina, el seu inici s’ha concretat per al 13 de setembre mentre que, la conclusió de la primera volta, serà el 13 de desembre.