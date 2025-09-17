Les Pedritxes acull dissabte el 14è Torneig Hockey Solidari

Dos anys i tres mesos després de la darrera edició, celebrada al Pla del Bon Aire, aquest dissabte torna el Torneig Hockey Solidari, que se celebrarà per quarta vegada a les instal·lacions del CD Terrassa a les Pedritxes. Estava previst per al maig de l’any passat, però es va posposar a causa de la situació de sequera que es vivia en aquell moment i que impedia regar els camps de hockey.
Per bé que les 13 primeres edicions del torneig s’han celebrat al mes de juny, els organitzadors han decidit passar-lo al mes de setembre a causa de la saturació que experimenta el calendari esportiu en el tram final de la temporada.
Els quatre clubs terrassencs de hockey (Club Egara, Atlètic, CD Terrassa i Línia 22) i el Matadepera 88 són els integrants d’aquesta iniciativa solidària, que busca des de l’any 2009. El torneig manté el format d’anteriors edicions. Les inscripcions, que estaran obertes fins al mateix dissabte, avancen a bon ritme. Hi haurà competicions de hockey, però també de pàdel i tenis, així com una cursa, una caminada i una pedalada. La cursa començarà a les 9 i la caminada a les 9.30. Serà un recorregut de 8 quilòmetres i 385 metres de desnivell acumulat, amb sortida i arribada a la porta del CD Terrassa.
El torneig mantindrà la mateixa estructura de les edicions anteriors. Les activitats començaran a les 9.30 i s’allargaran fins a les 17 hores. A les 12.15 tindrà lloc l’acte institucional, que comptarà amb l’assistència dels presidents dels quatre clubs implicats, diferents federacions, autoritats i representants de cadascun dels quatre projectes que rebran l’ajuda econòmica.
Els quatre projectes beneficiaris d’aquesta catorzena edició del Torneig Hockey Solidari, que van ser escollits i presentats l’any passat, són el “Projecte de continuïtat i reinserció educativa infantojuvenil” (CREIJ), de Salesians Terrassa; el “Projecte educatiu Horitzons Compartits” de l’Esplai Tremola; “Dar visibilidad a lo invisible”, de Moove Foundation; i el “Proyecto la Medusa-Casamance”, de Medusa Solidaria.
Sorteig solidari
L’any passat es van recaptar 430.000 euros, que es van destinar íntegrament a la posada en marxa d’altres quatre projectes. No hi faltarà el “Sorteig Solidari”, on s’aniran sortejant obsequis de tot tipus donats per diferents empreses. L’any passat, aquesta iniciativa va tornar a ser tot un èxit. Es van tornar a exhaurir tots els números de la rifa.
S’instal·larà també una zona de “village”, on hi haurà petites carpes, que es poden llogar per a exposar o vendre diferents productes. El preu de cadascuna de les carpes és de 120 euros. Una altra manera de participar per als que no desitgin jugar a cap esport. A les 11 hi haurà una classe de pilates i a les 12.30 una altra de zumba. Durant la jornada, l’escola de ciclisme Bike La Mola durà a terme tres exhibicions.