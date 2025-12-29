Les millors innocentades terrassenques: gats negres, avatars i grups de música

Com cada 28 de desembre, Dia dels Sants Innocents, carrers, mitjans de comunicació i xarxes socials s’omplen de bromes, titulars sorprenents i notícies que, per unes hores, juguen a despistar el lector. Però no totes les innocentades són tan evidents, i algunes han corregut com la pólvora. Per això, avui repassem les principals falses informacions que van córrer per Terrassa durant aquest diumenge, per veure com d'enginyoses han estat les entitats que les han formulat, i desmentir-les en cas que us les hagueu empassat.
Començant pel mateix Diari de Terrassa. No fallem a la cita, i aquest any, hem aprofitat una de les notícies més virals de la ciutat d'aquest 2025, com va ser la prohibició d'adopció de gats negres els dies previs de Halloween per evitar rituals i abandonaments posteriors d'aquestes criatures. Doncs bé, aquest Dia dels Sants Innocents us vam intentar sorprendre amb la idea que Terrassa tindrà el primer centre d'acollida de gats negres, anomenat "Save black cats". Un espai que estaria situat al Vapor Ros i el regidor Noel Duque en seria el president.
Les innocentades més sonades de Terrassa
Els estudiants de la UPC podran enviar el seu avatar als exàmens
La Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) va anunciar una suposada revolució acadèmica amb el llançament del programa #AvatarUPC. Segons la broma, els estudiants podrien generar un avatar virtual d’última generació capaç d’assistir als exàmens presencials en el seu lloc. Gràcies a la combinació d’intel·ligència artificial, realitat augmentada i sensors de moviment, l’avatar podria escriure, preguntar dubtes i interactuar amb professors i companys. Tot plegat, mentre l’alumne controla el procés des de casa… o des de qualsevol punt del món.
Els Minyons de Terrassa incorporen intel·ligència artificial a les pinyes
La colla castellera va anunciar una autèntica “revolució tecnològica” de cara a la temporada 2026: la implementació d’intel·ligència artificial a les pinyes. Segons la innocentada, unes camises amb sensors hàptics connectades a una aplicació mòbil permetrien detectar en temps real si algun casteller no empeny prou o perd la posició. L’APP avisaria automàticament per garantir la màxima eficiència i seguretat a plaça. Tradició i tecnologia, agafades de la mà… almenys per un dia.
Sopa de Cabra, nou ambaixador musical del Terrassa FC
El Terrassa FC també es va sumar a la jornada amb un anunci que va fer aixecar més d’un somriure: Sopa de Cabra es convertia en el nou ambaixador musical del club. L’acord hauria estat impulsat per l’entrenador Oriol Alsina, aprofitant la seva llarga amistat amb Gerard Quintana. Fins i tot es parlava d’una versió especial de Camins per celebrar les victòries al vestidor. “Busquem gent amb caràcter, compromís i veu pròpia”, assegurava el tècnic… tot i que només fos per Sant Innocents.
Un túnel medieval secret connectaria la Casa del Poble amb la Seu d’Ègara
El Centre d’Estudis Històrics de Terrassa va sorprendre amb la descoberta d’una suposada galeria subterrània sota la Casa del Poble, una més de les moltes que, segons l’entitat, travessen el subsòl de la vila medieval. Després de dos anys de recerca històrica i arqueològica, el túnel hauria revelat el seu recorregut fins a la Seu d’Ègara, a tocar de l’església de Santa Maria. La troballa més insòlita, però, seria una sala central on es reunien membres de diverses comunitats religioses —agostinians, franciscans, cartoixans i el rector de Sant Fruitós— per practicar jocs, beure i compartir plaers terrenals abans d’arribar a l’espai diví. Segons la innocentada, es tractaria de l’única galeria subterrània d’Europa amb aquesta funció demostrada històricament.