Resum de l'any 2025 a Terrassa: al març, menys arbres a la ciutat pel canvi climàtic i la sequera

  • Arbres florits, al passeig del Vint-i-dos de Juliol -

Publicat el 26 de desembre de 2025 a les 20:20
Actualitzat el 26 de desembre de 2025 a les 20:29

En els darrers anys, el nombre d’arbres a Terrassa s’ha reduït per baixes causades per fenòmens meteorològics i per la sequera, que ha impedit fer plantacions o reposicions d’arbres en no permetre un reg òptim. Això indicava l’Ajuntament al març passat. A l’àmbit urbà hi havia uns 17.000 arbres, que se sumaven als 4.100 del parc de Vallparadís i als més de 7.700 situats en altres zones verdes de la ciutat. Feia anys que el consistori havia deixat de plantar espècies com el plataner o el mirabolà.

Des del paisatge rural fins a les riuades

 

 

L’Arxiu Municipal de Terrassa presentava, de la mà de les arxiveres Teresa Cardellach i Montserrat Cuyàs, “Terrassa Desapareguda”, un recull de 167 imatges des del paisatge rural de finals del segle XIX fins a les riuades del 62.

 

Per què en parlem? 

Anas, terrassenc de 16 anys, va rebre el primer trasplantament pediàtric de cor i fetge a Espanya.

El Terrassa FC, a la venda

El grec Constantinos Tsakiris i Jordi Cuesta, van posar un preu al club d’1,75 milions.

 

 

 

 

  • Jordi Catalán

Una funerària per a animals

L’Ajuntament iniciava els tràmits per adequar un tanatori de mascotes al cementiri municipal, amb crematori.

Cinc anys després de la pandèmia

El 14 de març del 2020 es van celebrar 5 anys del decret de l’estat d’alarma per la pandèmia de la covid

Un milió de visites a les biblioteques

L’àrea de Cultura va informar que les biblioteques públiques de Terrassa havien superat el milió de visitants en un any.

El regnat de l’aigua

La waterpolista Paula Leitón i la nedadora Sarai Gascón van tornar a regnar a la 50a edició de la Gala de l’Esport.

 

 

 

