Resum de l'any 2025 a Terrassa: al març, menys arbres a la ciutat pel canvi climàtic i la sequera

En els darrers anys, el nombre d’arbres a Terrassa s’ha reduït per baixes causades per fenòmens meteorològics i per la sequera, que ha impedit fer plantacions o reposicions d’arbres en no permetre un reg òptim. Això indicava l’Ajuntament al març passat. A l’àmbit urbà hi havia uns 17.000 arbres, que se sumaven als 4.100 del parc de Vallparadís i als més de 7.700 situats en altres zones verdes de la ciutat. Feia anys que el consistori havia deixat de plantar espècies com el plataner o el mirabolà.
Des del paisatge rural fins a les riuades
L’Arxiu Municipal de Terrassa presentava, de la mà de les arxiveres Teresa Cardellach i Montserrat Cuyàs, “Terrassa Desapareguda”, un recull de 167 imatges des del paisatge rural de finals del segle XIX fins a les riuades del 62.
25
anys de gestió municipal del Cinema Catalunya, celebrats el 18 de març
Per què en parlem?
Anas, terrassenc de 16 anys, va rebre el primer trasplantament pediàtric de cor i fetge a Espanya.
El Terrassa FC, a la venda
El grec Constantinos Tsakiris i Jordi Cuesta, van posar un preu al club d’1,75 milions.
“Alguna vegada m’han reconegut al cinema, però no pels carrers de Terrassa. Els companys de classe, de vegades, em diuen que han vist el tràiler de la pel·lícula o la sèrie”
Jordi Catalán, actor de 12 anys, protagonista de “Wolfgang”
Una funerària per a animals
L’Ajuntament iniciava els tràmits per adequar un tanatori de mascotes al cementiri municipal, amb crematori.
Cinc anys després de la pandèmia
El 14 de març del 2020 es van celebrar 5 anys del decret de l’estat d’alarma per la pandèmia de la covid
Un milió de visites a les biblioteques
L’àrea de Cultura va informar que les biblioteques públiques de Terrassa havien superat el milió de visitants en un any.
El regnat de l’aigua
La waterpolista Paula Leitón i la nedadora Sarai Gascón van tornar a regnar a la 50a edició de la Gala de l’Esport.