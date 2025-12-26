Resum de l'any 2025 a Terrassa: a l'abril, el Club Egara es proclama campió de la Copa de la Reina

Dimarts, 1 d’abril, vam obrir el Diari de Terrassa amb la proclamació del Club Egara com a campió de la Copa de la Reina. La victòria de l’equip de Joan Vidal va arribar l’any del 90è aniversari del club. El conjunt ratllat aconseguia la sisena Copa de la Reina per al hockey terrassenc. Després d’eliminar el Taburiente i la Real Sociedad va guanyar als “shoot-outs”, per 4 a 3, el gran favorit, un Club de Campo que acumulava 19 títols.
Eren les 12.32 hores: apagada total
Tothom recordarà el tall de subministrament elèctric general del 28 d’abril del 2025. Tothom recordarà què feia quan tot es va apagar de sobte a tot el país. A Terrassa, l’apagada va durar una mica més que una jornada laboral completa. Va ser el dia de la inquietud, de la incomunicació, dels lots, dels transistors i de l’aïllament.
15
anys és l’edat per fer la festa de “quinceañera”, molt estesa a la ciutat
Aigua: fi a les restriccions
L’anunci del Govern arribava després que els embassaments del sistema Ter-Llobregat doblessin les seves reserves en l’últim mes.
“La meva successió no és automàtica. Me’n vaig amb una sensació de goig i agraïment”
Salvador Cristau, bisbe de Terrassa des del 2022
La tercera ciutat en indústries 4.0
Terrassa tancava el podi dels municipis catalans amb més empreses 4.0, per darrere de Barcelona i Sant Cugat del Vallès.
Per què en parlem?
La Terrassa d’ahir per entendre la Terrassa d’avui. La Fundació Torre del Palau editava un llibre amb cróniques de Joaquim Verdaguer.
El Terrassa FC guanya el derbi
El Terrassa FC va tornar a manar en el derbi vallesà 15 anys després. Els terrassistes van guanyar 2 a 0.