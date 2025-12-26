Terrassa

Resum de l'any 2025 a Terrassa: al febrer, neix una companyia de dansa terrassenca

  Carmina Burana a la FACT Cultural

Publicat el 26 de desembre de 2025 a les 19:53
Actualitzat el 26 de desembre de 2025 a les 19:54

LaFACT Cultural va presentar la nova companyia Factoria de Dansa, de caràcter professional, però que a la vegada es nodriria de part de l’alumnat del programa educatiu PAR en Dansa, un cop graduats. Va anunciar que s’estrenaria interpretant “Carmina Burana”, un espectacle de gran format, amb 23 ballarins a l’escenari, a més de quatre covers, que giraria per diferents teatres de Catalunya i l’Estat.

Maise Balcells deixa el govern

La primera tinenta d’alcalde va renunciar a l’acta de regidora “per motius estrictament personals”.

Un cartell encén la flama: per Carnaval tot s’hi val?

 

 

El cartell oficial del Carnestoltes va despertar polèmica dins i fora les fronteres locals. Mentre alguns consideraven que traspassava límits, altres el veien com una expressió lliure i lícita durant aquestes dates.

 

Destitueixen Jordi Millán

La nova junta del CN Terrassa va rellevar l’entrenador de Sabadell al capdavant del primer equip femení.

Per què en parlem?

Es plantejava vigilància privada a la Rasa les nits dels caps de setmana, amb l’expedient de licitació en marxa.

 

  • Carles Sánchez, doctor en Història de l’Art

 

Menys grups d’I3 i Primer d’ESO

Va transcendir la intenció d’Educació de reduir grups escolars a Terrassa. 

 

