L’Handbol Ègara té l’ascens a tocar

Els dos equips terrassencs de la Lliga Catalana Argent van sumar sengles victòries en la penúltima jornada de lliga. L’Handbol Ègara es va imposar per 28 a 31 a la pista del CA Sabadell i l’Handbol Terrassa va guanyar per 34 a 29 al pavelló de Can Jofresa al BM La Roca. Es tracta de dos triomfs fonamentals per a les seves aspiracions d’aconseguir l’ascens i evitar el descens respectivament.

A la part alta de la classificació, Bordils “B” i Sant Martí Adrianenc “B” ja tenen l’ascens assegurat, per bé que els segons no poden pujar, ja que el seu primer equip ha perdut la categoria. D’aquesta manera, tot sembla indicar que seran cinc i no quatre les places d’ascens. Els altres tres aspirants són Ràpid Cornellà, Handbol Ègara i CA Sabadell, tots tres empatats amb 35 punts.

En aquesta darrera jornada, els egarencs reben el cuer, l’Handbol Esoplugues “B”, el Ràpid Cornellà juga també a casa contra el Valldoreix i els sabadellencs visiten el segon classificat, Sant Martí Adrianenc “B”. El triple empat mantindria els terrassencs quarts.

El derbi vallesà que va enfrontar al pavelló de Can Balsach Sabadell i Ègara va ser molt equilibrat. Els sabadellencs van començar manant per 3 a 1, però al minut 8, els de Santi Feiner ja guanyaven per 3 a 4. Després d’un anar i venir d’alternatives constants, l’Handbol Ègara va arribar al descans amb un 12 a 13 favorable.

Els visitants van estabilitzar el seu avantatge en els tres gols que acabaria assenyalant el lluminós. Quan faltaven tres minuts, manaven ja de sis (24-30). Van reaccionar els de Genís Soler, però es va arribar al final amb un 28 a 31 que deixa els terrassencs quarts.

L’Handbol Terrassa depèn d’ell

Per la seva banda, l’Handbol Terrassa QSport va guanyar de cinc (34-29) a casa contra un BM La Roca que ja no es jugava res. Després d’una primera meitat força equilibrada, els d’Andrés Expósito van arribar al descans amb un 18 a 17 favorable. A la represa, els egarencs van mantenir el seu domini i es van acabar imposant sense massa sobresalts.

L’equip s’ha situat tretzè, un lloc que encara el condemnaria al descens. Però aquest diumenge a les 12 visitarà un Les Franqueses que té 25 punts, per 22 dels terrassencs. Els d’Expósito van guanyar a la primera volta, de manera que guanyant diumenge acabarien dotzens i se salvarien.