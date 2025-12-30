L’Handbol Ègara, un camí en creixement

Després de l’històric ascens de categoria des de la Lliga Argent, l’Handbol Ègara no va començar de la millor manera a la Lliga Catalana Or, però en els últims encontres abans de l’aturada de Nadal, el conjunt que dirigeix el tècnic Santi Feiner ha redreçat la situació. Si els primers cinc partits van suposar quatre derrotes i una victòria, els sis següents han permès al conjunt egarenc sumar set punts, fruit de tres triomfs i un empat.
Feiner considera que aquell inici dubitatiu de l’equip obeïa a “una mica l’adaptació de l’equip”. El tècnic de l’Handbol Ègara explica que “ha costat adaptar-nos perquè la velocitat de transició de joc és molt més ràpida, la velocitat de circulació de pilota també, llavors ens ha costat uns quants partits adaptar-nos a això”. L’entrenador del conjunt terrassenc assegura que aquest període s’ha superat i ara ja ens hem acostumat i diu que “ara ja comencem a plantejar coses, perquè al final, els sistemes que es plantegen són similars. Llavors l’única diferència, i que és el que costa realment, és adaptar-te a això, a la velocitat més alta, tant d’intensitat de circulació com també defensivament”.
El salt de categoria, al principi, es nota i Feiner recorda que “abans amb poc feies molt i ara, els equips tenen un potencial molt alt” i afegeix que a altres divisions més baixes “quan cometies un parell o tres d’errades, tenies temps d’esmenar-ho. Ara hi ha errades que et penalitzen i has d’estar molt més fi, els percentatges han de ser molt més alts, i això requereix un temps, requereix i que els jugadors, durant un temps, facin aquest procés d’adaptació”.
Tot i la pausa de la competició per les festes de Nadal, l’equip ha continuat amb certa activitat per mantenir la forma. “No hem deixat d’entrenar, estem fent entrenaments més suaus i més de manteniment, a nivell de forma física, però ens hi tornarem a posar fort a partir del dia 7 de gener”, assegura Feiner. L’equip tornarà el dia 11 de gener a la lliga, rebent a l’Handbol Gavà a casa.
L’objectiu immediat és la permanència
Les lesions de jugadors que estaven cridats a ser importants ha perjudicat també la marxa de l’equip, que continua tenint l’objectiu de la permanència com a fita imprescindible, tot i que no té tan lluny la disputa de la fase d’ascens. “L’objectiu, per descomptat ara mateix, és quan abans aconseguim els punts per salvar la categoria, millor”, diu Feiner, que recorda que l’aposta del club són els jugadors “formats a casa”.