Malabars, humor i clowns que celebren el Nadal al Vapor Ros

En Haka i en Rudy, dos estrafolaris comediants de circ, han fet revifar momentàniament el Vapor Ros, omplint-lo de desenes d'infants i famílies amb el seu espectacle clown d'"El Nadal Màgic". Aquesta era una de les novetats del programa festiu d'enguany, en què l'Ajuntament va apostar per diversificar i donar protagonisme a diversos punts emblemàtics de Terrassa durant aquest Nadal. Després de recuperar la titularitat del Vapor Ros, ha sumat aquest espai patrimonial al programa d'activitats nadalenques.
L'activitat s'anunciava amb cert misteri i secretisme, i inicialment, podia semblar desangelada, amb un Vapor Ros sense protagonistes ni pràcticament infants, i només uns curiosos traient el nas captivats per l'escenari i la música. Però el cas és que els dos divertits protagonistes s'han encarregat d'anar reclutant petits i grans espectadors pel centre de la ciutat, des de la Plaça Vella, pujant per Font Vella, fins a arribar a l'escenari on els esperava el seu quadricicle i les seves eines de circ.
La jornada s'ha desenvolupat amb una constant interacció entre el públic i els clowns, que constantment buscaven la participació dels més petits. Sempre amb el seu característic humor, Haka i Rudy han jugat i creat figures amb globus, han sorprès amb malabars i, fins i tot, han cantat per desitjar un feliç aniversari a una de les joves espectadores.
Amb tot, el públic s'ha mostrat entregat a la nova activitat, amb participació i riures constants.