“Vinc a sumar, a ser un més i a ajudar”

El Terrassa FC el va anunciar com un fitxatge “bomba” i no només pel fet que fins ara formés part del rival comarcal, el CE Sabadell, sinó també per la trajectòria contrastada del jugador. Sergio Cortés, que ja va estar a punt d’arribar al club terrassista fa una temporada, s’ha convertit en un reforç de luxe per a la plantilla que dirigeix el tècnic Oriol Alsina, que coneix a la perfecció al migcampista badaloní, ja que l’ha dirigit amb anterioritat.
Sergio Cortés, després de la primera sessió d’entrenament amb els seus nous companys, es va mostrar “content, il·lusionat i amb ganes de començar aquesta nova etapa, aquest nou repte que tenim al davant i amb moltes ganes”. La presència d’Alsina a la banqueta ha sigut un factor molt important per venir al Terrassa FC. “El conec de fa molts anys i aquesta és la tercera etapa que estic amb ell. Vaig estar dos anys a Llagostera, un a Badalona i aquest any ens tornem a retrobar aquí a Terrassa i sí, ha sigut un dels punts claus per venir aquí”.
El centrecampista de Badalona afirma que “vinc a sumar, a ser un més, a intentar ajudar en tot el que pugui, aportar la meva experiència i saber estar dintre del camp i ajudar sempre els meus companys”. Sergio Cortés va revelar que “a finals de novembre, principis de desembre, ja estava sobre la taula l’opció de venir aquí” i va poder veure alguns partits de l’equip egarenc. “En aquest tram final hi ha hagut bastants baixes, però bé, és un equip que pot fer grans coses, que té molt marge de millora i que segur que aquesta segona volta anirà cap amunt”.
Al sistema de joc
La seva polivalència fa que sigui un jugador que pot actuar en diverses posicions. “Al final m’adaptaré al sistema de joc de l’equip, on encaixi millor. Sí que és veritat que jo em sento més còmode jugant al doble pivot, una mica més avançat, a la posició de 8, amb arribada i una mica de llibertat per arribar a l’àrea”, va manifestar el jugador badaloní.
Passar de Primera Federació a una categoria més baixa no l’amoïna gens. “A mi no em cauen els anells per baixar de categoria. Ja havia estat a Primera Federació, però aquesta temporada, a nivell esportiu, tenia un rol més secundari, i he optat per fer un pas a baix, a una categoria menys, que al final és una categoria que conec, on em trobo còmode i segur que anirà bé”.