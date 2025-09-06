L’hora de debò per al Terrassa FC, a punt de solfa

Diumenge, a les 12 hores, un Terrassa FC amb catorze cares noves començarà la seva cinquena temporada a la Segona Federació. Liderarà aquest projecte des de l’inici Víctor Bravo, el tècnic aragonès que va aterrar al club el mes de novembre de 2024 per substituir al canari Chus Trujillo. L’equip terrassista s’estrenarà fora, a l’Estadi Municipal de Can Misses, contra l’Ibiza Islas Pitiusas, un conjunt que, segons l’entrenador dels egarencs, “és un equip bo de la categoria, que ha mantingut bloc, ha mantingut l’entrenador. i que serà difícil”, però té molt clar que el seu equip “està mentalitzat de la dificultat que comporta aquest encontre”.
El lateral esquerre Álvaro Martín, que va haver de passar pel quiròfan per culpa d’una lesió a la base del cinquè metatarsià del peu dret, durant les sessions d’entrenament de la pretemporada, serà baixa per a aquest primer compromís de lliga mentre que el davanter Alberto Gutiérrez “Guti”, amb alguna molèstia, també podria quedar fora de la llista de convocats. L’expedició té previst desplaçar-se a les illes Balears aquesta tarda.
Possible onze
Víctor Bravo, al camp del conjunt balear, podria alinear un onze inicial format per Marcos Pérez a la porteria; una defensa de quatre amb Larrauri, Schouten, Dirks i Mario Domingo; un doble pivot al mig del camp amb Josemi Castañeda i Jaime Barrero; Sleegers i Joel Rodríguez a les bandes; i Gil i Van den Heerik com a jugadors més avançats.
La marxa a la pretemporada no ha sigut la desitjada i el conjunt egarenc ha disputat fins a vuit partits de caràcter amistós, amb un balanç final d’una victòria, dos empats i cinc derrotes. Amb l’inici de les competicions oficials, es confia a millorar aquests registres, en especial pel que fa a la faceta realitzadora, que no ha sigut la millor durant aquesta època de preparació. De la plantilla terrassista de la passada campanya, només han continuat set jugadors a la d’enguany: els porters Marcos Pérez i Iván Biarge; el defensa Sem Dirks; i els davanters Gil Muntadas, Aythami Perera, Joel Castillo “Casti” i Quinten Van den Heerik. El central egarenc Borja López, que en principi havia de continuar un any més a l’equip, a darrera hora, va ser baixa i va arribar un defensa neerlandès experimentat com Erik Schouten.
Més fortalesa
L’aposta de l’entrenador saragossà s’ha encaminat a dotar de més fortalesa al seu equip, seguint el seu precepte principal de mantenir la porteria a zero com a base per assolir els èxits. S’han incorporat catorze cares noves, el que representa una renovació molt profunda de la plantilla per intentar assolir un pas més a la Segona Federació. Fins ara, en cap de les quatre temporades anteriors, el Terrassa FC ha aconseguit cap premi classificant-se entre els cinc primers.
Tot i els missatges de prudència emesos des del cos tècnic i també de la plantilla, el conjunt terrassista continuarà sent considerat per a molts com un dels favorits per classificar-se a les posicions que permeten l’ascens directe o que donen dret a disputar el “play-off” per pujar a Primera Federació.
Tres visites amb resultats diversos
El Terrassa FC, d’ençà que es va crear la Segona Federació, ha visitat en tres ocasions l’Estadi Municipal de Can Misses i ha obtingut tots els resultats possibles. La primera temporada a aquesta categoria, la 2021-2022, l’equip terrassista va caure davant de l’Ibiza Islas Pitiusas per un contundent 3 a 0. La temporada següent, la 2022-2023, el resultat final va ser d’empat a un. El conjunt balear va baixar a Tercera Federació i, per tant, la temporada 2023-2024 no es van veure les cares a la lliga. De nou va tornar a pujar a la Segona Federació i, a la temporada passada, el Terrassa FC va imposar-se per 1 a 2, després de remuntar un 1 a 0 advers, amb gols de Sergio Buenacasa i Àlex Iglesias.