L’hora de la veritat de la selecció femenina

Amb quatre jugadores terrassenques, la selecció espanyola femenina debuta diumenge a l’Eurohockey de Mönchengladbach (Alemanya) amb un complicat encontre davant de Bèlgica, a partir de les 10.15 hores. Les de Carlos García Cuenca, sisenes a l’edició de 2023, intentaran millorar aquesta posició i lluitar per les medalles. En les seves aparicions en aquesta competició, el combinat femení ha sumat dues plates i un bronze.
En el segon partit de la fase de grups, Espanya es veurà les cares amb la selecció d’Escòcia, el dilluns dia 11 d’agost, a les 13:30 hores, i tancarà aquesta ronda contra Anglaterra, el dimecres dia 13, a les 10 hores. A l’altre grup competiran per un lloc a les semifinals les seleccions d’Alemanya, els Països Baixos i Irlanda.
Les jugadores locals del combinat femení són: Clara Pérez, la portera de l’Atlètic; Estel Petchamé, jugadora del CD Terrassa que la pròxima campanya jugarà amb el RC Polo; Marta Segú, devantera del conjunt barceloní; i Clara Badia, que milita al Mannheimer HC alemany. La resta de seleccionades són: Berta Agulló, Candela Mejías, Constanza Amundson, Sara Barrios i Florencia Amundson, del Club de Campo; Patricia Álvarez i Xantal Giné, del RC Polo; Lucía Jiménez, del Mannheimer HC; Paula Jiménez, del Sanse Complutense; Teresa Lima, Jana Martínez, Berta Serrahima i Laia Vidosa, del Júnior FC; i Luciana Ángeles Molina, de la Real Sociedad.
A les semifinals
“L’objectiu real és arribar a les semifinals. És ambiciós, però real analitzant el context actual de l’equip. Arribem molt bé, la preparació ha estat intensiva, amb gairebé quatre torns diaris i un treball molt exigent”, va assegurar García Cuenca. El seleccionador femení va apuntar també que “en el grup tenim a Bèlgica, tercera del rànquing FIH, el rival més dur d’aquesta primera fase, però ja hem demostrat que podem competir amb elles i elles també se n’han adonat. Serà el primer partit i marcarà en part l’esdevenir de la resta quant a sensacions, sobretot”.
Sobre Escòcia, el tècnic va dir que “l’exigència és màxima i cal guanyar tant sí com no, no hi ha més remei. Respectem el rival, però si volem arribar a semifinals, cal aconseguir els tres punts contra les escoceses”. I de l’altra contrincant del grup, Anglaterra, va afirmar que “es preveu un partit tremend. És possible que marqui la classificació i pot donar-se la circumstància que ens classifiqui fins i tot per al Mundial, però això ja es veurà. Serà el partit clau per a nosaltres en aquest campionat”.