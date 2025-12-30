Desembre de pluja sense precedents: 16 dies consecutius de precipitació a Terrassa

Terrassa ha viscut unes festes de Nadal passades per aigua, amb activitats condicionades -o fins i tot, cancel·lades-, i el paraigües com un dels acompanyants imprescindibles d’aquests dies. S’ha viscut un dels desembres més humits dels darrers anys, amb un fet sense precedents: 16 dies consecutius - des del 14 fins al 29 de desembre- en què en algun moment hi ha hagut precipitació.
No és que hagi plogut molt -que també-, sinó durant quant de temps. L’exprofessor de la UPC i responsable de l’estació meteorològica de la universitat, Josep Maria Gibert, revela que no ha viscut res similar des que té dades de fa més de 60 anys: “Aquesta persistència és el que fa d’aquest desembre excepcional, més que no pas els pics de pluja”. Tot i això, reconeix que en aquestes dades hi ha una petita trampa perquè “el dia 24 no va ploure, però durant la nit del 24 al 25 sí que ho va fer, i per tant, pluviomètricament, també es compta com a dia de pluja”.
La persistència de la pluja durant més de dues setmanes seguides s’explica per una configuració atmosfèrica poc habitual a Europa. Segons el meteoròleg i comunicador terrassenc Jordi Montserrat, un anticicló molt potent situat al centre i al nord del continent ha actuat com un “escut”, desviant les borrasques que habitualment circulen per latituds més altes cap al sud. “Les borrasques no només han passat per sobre nostre, sinó que a més a més s’han recreat a sobre de casa nostra”, explica. Aquesta situació ha afavorit l’encadenament de llevantades i l’entrada constant d’aire humit del mar cap a terra, provocant “aquest reguitzell de borrasques seguides” que ha fet que, entre el 14 i el 29 de desembre, caigués almenys alguna gota cada dia en algun punt de la ciutat.
Tot i que la pluja ha estat persistent durant molts dies, alguns moments de les festes van concentrar les precipitacions més destacades. Segons l’estació meteorològica de Gibert, l’episodi més plujós va ser la nit del 14 al 15 de desembre, quan es van recollir 43,5 litres per metre quadrat a Terrassa. El dia de Nadal es van registrar 11,4 litres, mentre que per Sant Esteve la pluja es va intensificar fins als 21,8 litres. L’endemà, dia 27, encara van caure 22 litres més.
Primer Nadal plujós en 20 anys
La pluja durant les festes de Nadal pot fer acte de presència a Terrassa, però tampoc és del tot habitual. De fet, ens hem de remuntar dues dècades per recordar el darrer 25 de desembre amb precipitació.
El precedent més destacat, però, data del Nadal de 1962, quan van caure 45,7 litres per metre quadrat, tot i que en forma de neu, en la històrica nevada que encara perdura en la memòria col·lectiva. Més endavant, el desembre de 1973 va ser especialment plujós, amb precipitacions intenses els dies 23, 24 i 25, i amb un màxim de 74 litres el dia de la vigília de Nadal.
Després d’aquell episodi, cal avançar fins a l’any 2004 per trobar un Nadal amb una pluja significativa, amb 7,4 litres recollits el dia 25. I des del temporal de Sant Esteve del 2008, que va deixar pluges abundants els dies 26 i 27, no s’havia tornat a registrar una seqüència tan humida durant les festes com el d’aquest desembre.
El quart desembre més humit
El desembre d’aquest any se situa entre els més plujosos registrats a Terrassa des de mitjans del segle XX. Segons les dades de l’estació meteorològica de la UPC, és el quart desembre amb més precipitació acumulada des de 1950, amb un total de 137,5 litres per metre quadrat. Només el superen els desembres de 1971, quan es van recollir 259 litres; el de 1973, amb 183 litres, i el de 1996, amb 174.
Cal destacar que des de l’any 1996 no es registrava un desembre tan plujós a la ciutat, fet que posa en relleu el caràcter excepcional d’aquest episodi. En conjunt, les precipitacions han superat la mitjana habitual del mes, amb un 302% del valor normal.