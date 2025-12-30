Quina previsió de temps hi ha a Terrassa per Cap d'Any i pel Dia de Reis?

El canvi radical del vent, amb un gir de 180 graus, ha marcat el canvi de temps d’aquests dies a Terrassa. Tal com explica el meteoròleg i divulgador terrassenc, Jordi Montserrat, “després de jornades dominades pels vents del sud i sud-est, ara s’imposen la tramuntana i el mestral, amb flux de nord-oest. Aquest canvi ha permès que l’anticicló del centre i nord d’Europa s’hagi desplaçat lleugerament cap al sud i abraci Catalunya, afavorint la retirada de la borrasca i l’estabilització del temps”. Arran d'això, aquest dimarts hem començat els primers rajos de sol després de dies i dies de cel ennuvolat.
Fins al cap de setmana, diu Montserrat, s’espera sol i calma, amb fred més propi de l’hivern i sense precipitacions, també per Cap d’Any. De cara a la Cavalcada i el Dia de Reis, però, afirma que podria accentuar-se el fred amb una entrada continental i l’arribada de noves borrasques, tot i que la incertesa encara és elevada i caldrà seguir el dia a dia. “Hi ha gent embogint dient si 'anem a cotes baixes!', però queda una setmana, és molt temps. Hi ha mapes que marquen neu a tot arreu, però la certesa és molt baixa. Cal veure com avancen els dies”, reconeix el meteoròleg.