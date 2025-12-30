Els contagis de la grip cauen considerablement a Terrassa

Després d’acumular tres setmanes de nivells alarmants pel que fa als diagnòstics de grip, amb contagis per sobre del llindar epidèmic molt alt, sembla que la situació afluixa aquesta setmana, i de manera considerable. Segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), aquests darrers dies de desembre, la regió sanitària Metropolitana Nord -on es troba Terrassa- ha baixat dos nivells epidèmics, situant-se en risc de contagi moderat, amb 159 diagnòstics per cada 100.000 habitants. Cal recordar que la setmana passada, aquesta xifra era de 407, i ja començava a baixar respecte del pic epidemiològic de l’anterior, on es va assolir la taxa de 465 contagis.
Els infants de 0 a 4 anys continuen sent el grup d’edat amb més contagis, amb 423 per cada 100.000 habitants, malgrat que aquesta xifra s’ha reduït prop de la meitat amb respecte de la setmana passada. La resta dels grups d’edats també es redueixen considerablement i es concentren tots entre els 100 i els 200 contagis. La cobertura vacunal enfront de la grip ha augmentat lleugerament durant les festes, i és ara del 67% pels majors de 80 anys i del 54% per les persones entre 70 i 79 anys.
Possibilitat de repunts
Tot i aquest marcat descens de casos, el Departament de Salut és prudent i conscient que durant les festes podria produir-se algun repunt, coincidint amb les trobades socials. De fet, la gran davallada d’aquesta setmana -22 al 28 de desembre- encara pot no recollir els possibles contagis del Nadal. Per això, fa una crida a mantenir les mesures preventives.