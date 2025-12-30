Un 5% menys de mobles abandonats

Terrassa tanca l’any amb una reducció del 5% en les incidències per mobles abandonats. Tot i la millora global, l’empresa municipal Eco-Equip ha anunciat un paquet de noves mesures per al 2026 amb l’objectiu de frenar el repunt d’abocaments detectat des de setembre i facilitar la gestió a la ciutadania: vehicles més grans, noves rutes per recollir mobles abandonats a la ciutat i un nou canal digital a la pàgina web perquè els veïns puguin sol·licitar la recollida de voluminosos directament per Internet.
Segons expliquen fonts municipals, durant els primers vuit mesos de l’any es va registrar una reducció sostinguda dels abandonaments incívics, però a partir de setembre es va produir un nou repunt en la presència de mobles deixats a la via pública, “fet que confirma que la problemàtica de l’incivisme persisteix i que cal reforçar les mesures de prevenció, sensibilització i inspecció”.
L’anàlisi de les dades de 2025 mostra que les tipologies més habituals són mobles diversos (27,8%), seguits de matalassos (11,9%), fustes (3,7%), sofàs, portes, vidre i cartró (entre el 2 i el 3%), i finalment electrodomèstics, cadires i armaris (entre el 0,8 i el 2,1%). Mobles i matalassos representen conjuntament el 40% de totes les incidències, fet que orientarà les properes campanyes informatives i de sensibilització.
Reforç de la plantilla
Durant el 2025, la tardor ha registrat un repunt de mobles abandonats. Per això, l’Ajuntament ha ampliat la plantilla de 9 a 14 equips, treballant en torns de matí, tarda i nit. Aquest reforç ha permès retirar un 8% més de tones de residus respecte a l’any anterior, incloent tant el material abandonat com el recollit en serveis planificats. El regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, ha assenyalat que “encara no hi ha una utilització òptima del servei programat de recollida de mobles, i cal continuar incidint en la informació i l’educació, amb una mirada ambiental”.
Més control i recorreguts concrets als barris per frenar l'incivisme
Entre les mesures de 2026, Terrassa preveu rutes específiques per punts crítics als barris, més control i actuacions a zones conflictives, i més accions sancionadores. Es mantindran campanyes com “Fem-ho bé” i “Terrassa T’estimo”. El telèfon seguirà sent una via operativa, malgrat que s’incorpora un nou canal per demanar la recollida a través del web d’Eco-Equip.