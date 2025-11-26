El San Cristóbal mereix més, però queda fora de la Copa Catalunya

Un gol a la represa del Cornellà ha significat l'eliminació del San Cristóbal a la Copa Catalunya. En un matx vistós i amb els dos equips oferint una bona imatge, els parroquials no han encertat les seves oportunitats i això els ha condemnat a la derrota. Després d'un llançament de córner, els visitants han aconseguit l'únic gol de l'encontre.
La primera meitat ha sigut entretinguda, amb els dos equips actius, encara que sense que es fabriquessin moltes accions clares per marcar. El Cornellà ha semblat que començava dominant, amb centrades que no arribaven al seu destí, però qui ho ha provat primer ha sigut el davanter local Konu, amb un xut des de molt lluny per mirar de sorprendre el porter rival, que ha refusat la pilota a córner.
En el minut 9, ho ha provat un dels més insistents en atac dels parroquials en aquest període, Adrià Alsina, que ha provat una pilota a un contrari, si bé el seu xut ha sortit per sobre del travesser de la porteria defensada per Isaac. En el minut 19, ho ha tornat a intentar el mateix jugador i el porter del Cornellà ha rebutjat la pilota. El joc ha continuat amb molta igualtat, tot i que els de Cristian García han sigut més punyents en la faceta ofensiva.
En el minut 34, de nou ha aparegut Adrià Alsina, amb una rematada que ha sortit alta. Ha contestat el conjunt visitant, amb un tir d'Adrián Gill, que ha acabat en un córner. I, a dos minuts per al descans, el San Cristóbal ha disposat de la seva millor oportunitat d'aquest primer temps, en una acció de Paul, que ha servit la pilota a Adrià Alsina. El davanter local ha rematat amb destinació la porteria del Cornellà, però Isaac, molt atent, ha evitat el gol del conjunt terrassenc.
La segona meitat ha començat més o menys com la primera, amb el Cornellà més dinàmic a davant davant d'un San Cristóbal que controlava les accions dels visitants sense gaires complicacions. Tot s'ha complicat per al conjunt parroquial en el minut 55, després d'un córner que ha cedit Max Llovera per evitar una perillosa centrada de Gerard González pel cantó esquerre de l'atac visitant.
La defensa local ha rebutjat la pilota, però finalment ha anat a parar a peus de Pereira que ha creuat a gol i ha marcat el 0 a 1. El San Cristóbal ha encaixat bé el cop, però li ha costat molt crear perill a l'àrea contrària. El Cornellà, lluny d'apostar per conservar la seva renda, ha continuat amb intencions ofensives i Joan Benet i Santi Guzmán han buscat el gol amb xuts que han sortit fora.
En el tram final de l'encontre, els de Cristian García ho han intentat sense trobar el camí de la porteria contrària fins al temps afegit, quan Marc Mujal ha pogut empatar, però Isaac ha desviat la pilota a córner amb una gran intervenció. El Cornellà, per la seva banda, ha mantingut la seva vocació atacant, però el marcador no ha variat i el San Cristóbal ha quedat fora de la Copa Catalunya.
Peke, baixa
D'altra banda, el club parroquial va anunciar la baixa de Peke. Ho va fer a través de les seves xarxes socials amb aquest missatge: "El jugador del nostre planter, Adrian Cabrerizo "Peke", ha demanat la baixa com a jugador del primer equip per emprendre nous reptes. Moltes gràcies pel teu compromís i professionalitat i per defensar la nostra samarreta des de la base. Aquesta sempre serà casa teva!".
Pel San Cristóbal han jugat: Tapia, Ayoub, Max Llovera, Ricki, Raúl Ferrer (Salva Torreño, m. 66), Joan Cervós, Carlos Olmo, Hugo García (Guillem, m. 66), Paul, Adrià Alsina i Konu (Marc Mujal, m. 75).