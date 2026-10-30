Marc Céspedes i Carles Turon, els millors de la Pujada a la Mata

A bord d’un Ford Escort XR3, Marc Céspedes i Carles Turon van ser els vencedors absoluts de la setena edició del Ral·li Pujada a La Mata Trofeu “Ciutat de Terrassa” que organitza l’Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC) i que va comptar amb 31 participants inscrits. La prova, última puntuable per a la Copa Catalana de Clàssics 2026, competició que gestiona la Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH), va constar d’un recorregut total de 330 quilòmetres, 240 d’ells cronometrats, amb deu trams cronometrats (dividits en dues seccions), els últims de nit.
La sortida oficial va ser des de la plaça parc dels Catalans, on van assistir moltíssims aficionats, que van poder contemplar una extensa varietat de cotxes i motos d’altres èpoques. El recorregut del circuit va transcórrer per vuit comarques, en l’edició d’aquest ral·li amb el quilometratge més gran en tots els apartats.
A més dels dos guanyadors absoluts, també van imposar-se en les seves respectives categories Francesc Rosell i Carles Datsira, en Històrics i amb un Seat 1430. A la categoria Clàssics els guanyadors van ser també Céspedes i Turon, seguits de Toni Mas i Núria Sabatés, de l’Escuderia MATHC i amb un Seat 1200 Sport. A la categoria Youngtimers els primers classificats van ser Lluís Gassó i Ceci Latorre, amb un Honda Civic i, finalment, en la categoria Legend els vencedors van ser Silvia Romera i Jaume Serra, amb un Peugeot 306 XSI 2.0 16V.
Cal destacar en aquesta edició la presència d’un equip de motos, que recuperava un dels formats méspopulars d’aquesta carrera en els seus inicis a principis dels anys setanta, i també d’un equip femení, el format per Martina Festini i Roser Morera Riu. I també hi va haver participació internacional, amb la presència d’un copilot vingut de Polònia i de nous participants que s’inicien en aquest esport.
El paper d’altres dels equips de l’Escuderia MATHC va ser rellevant en diverses categories, i en la general, els primers classificats van ser Lluís Ledesma i Josep Carné, que es van classificar en la cinquena posició. En acabat, es va celebrar el tradicional sopar a les instal·lacions de l’Atlètic i es va procedir a l’entrega de premis i distincions.