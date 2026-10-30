“Estem fent un equip molt competitiu”

Viu la seva segona temporada a la plantilla del Terrassa FC i és un dels integrants de la defensa menys golejada de les quatre categories més altes del futbol espanyol. Mario Domingo, lateral esquerre titular del conjunt d’Oriol Alsina, és del parer que l’equip, quan actua de local, ha d’aprofitar-ho per sumar els més punts possibles. “Aquí a casa hem de ser molt forts i guanyar”, va assegurar. També va manifestar que s’està confeccionant un equip molt competitiu.
Després de l’empat a zero en el camp del SD Logroñés, arriba una nova oportunitat a l’Estadi Olímpic, on el Terrassa FC ha sumat set dels nou punts possibles. Ho encara “amb moltes ganes de tornar aquí a casa, i venim d’empatar fora, però, bé, fent un partit que crec que mereixíem una miqueta més”. Al darrer enfrontament, de nou, el conjunt egarenc va pecar de falta d’encert i Mario Domingo va opinar que “hem de seguir amb la mateixa dinàmica, d’intentar generar ocasions”, que al final és el que pot conduir a marcar gols.
El defensor dels d’Alsina, sobre el predomini de la tasca defensiva, va dir que “això va per dinàmiques” i va apuntar que “la base d’un equip competitiu és no encaixar i és el que estem aconseguint”. També va detallar que “les ocasions les estem generant i amb la gent de talent que tenim a dalt, tard o d’hora acabarà entrant” la pilota.
Sobre les sensacions que està donant l’equip quan ja s’ha jugat un quart de la lliga, Mario Domingo va afirmar que “crec que aquest any s’ha aconseguit una plantilla molt competitiva. En totes les posicions tenim moltíssima competència i qui jugui la veritat és que ho fa en un bon nivell. Aquest és l’objectiu que té aquest equip i intentar estar a dalt tot el que puguem”.
Més a prop de guanyar
“Hem començat molt bé a nivell general. Al principi ens estàvem coneixent, però crec que tots els partits de lliga hem estat més a prop de guanyar que de perdre, inclús el partit que vam estar tot el partit amb deu, també mereixíem la victòria i penso que estem fent un equip molt competitiu”.
Respecte al partit de diumenge contra el Reus Reddis, va assegurar que “han canviat d’entrenador i de jugadors, però sabem que és un equip que ho fa molt bé i aquí ens costarà i serà un partit difícil”, però a casa no poden fallar.