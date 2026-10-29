Nervis entre els comerciants davant la possible onada de saquejos: "Estem a l'ull de l'huracà"

Missatge oficial de calma i crides a la normalitat. Paral·lelament, patrullatges constants, panells de fusta als aparadors i protocols d'evacuació a punt per si de cas. Aquest és el contrast que viuen els comerciants terrassencs a les portes d'un cap de setmana marcat per les crides a les xarxes socials per cometre aldarulls i saquejos a la ciutat, emulant els incidents viscuts recentment a Barcelona. Fins avui, les dates marcades en vermell en el calendari eren el 31 d’octubre, i el 2 de novembre. Ara, s’afegeix aquest divendres, 30 d’octubre, com una nova jornada en què es manté la màxima alerta.
En una reunió mantinguda aquest dimecres a la seu de la Cecot amb representants de la patronal i de l'associació Terrassa Centre, els comandaments tant de Policia Municipal com Mossos, aquests van ser categòrics: la probabilitat que es produeixin fets greus és "baixa o molt baixa". Per fer-hi front, els cossos de seguretat han dissenyat un operatiu especial de gran abast que intensificarà el patrullatge a peu de carrer i establirà filtres a les vies d'entrada a la ciutat —com les estacions de Renfe, FGC i autobusos— per interceptar possibles grups organitzats procedents d'altres municipis.
La postura policial és d'una fermesa absoluta: "No permetrem cap acte delictiu”. Des de les autoritats es demana confiança total als botiguers: "El risc és baix, i el nostre dispositiu serà de màxims, els carrers estaran plens d'agents. Feu vida normal, obriu i si veieu qualsevol cosa estranya utilitzeu els canals de contacte 112 o 091 per avisar-nos i allà hi serem".
Aquestes mateixes reunions informatives i de coordinació de seguretat no s'han limitat únicament al rovell de l'ou del centre històric. La policia ha mantingut contactes directes amb representants d'altres sectors comercials i grans complexos de la ciutat, com el Parc Vallès, el Terrassa Plaça o grans superfícies com Carrefour. Es busca així cobrir qualsevol possible desplaçament dels grups de convocants cap a zones perifèriques amb oferta d'oci o grans magatzems de tecnologia i roba.
Tot i la rotunditat del missatge oficial, a l'interior de les botigues la percepció té matisos diferents. Des de l'associació Terrassa Centre expliquen tenir "la directriu de fer vida normal, que les possibilitats que passi alguna cosa, segons els cossos policials, és molt baixa. Els cossos policials han estat categòrics: de la seguretat de Terrassa se n'encarreguen ells. No ens queda més que confiar".
Això no obstant, entre els comerciants persisteixen els dubtes sobre com actuar si la situació s'altera o si cal buidar els aparadors. La tensió és especialment visible a diversos comerços del carrer Major catalogats, a través de les xarxes socials, com a objectius prioritaris pel tipus de producte que venen (moda urbana, telefonia i perfumeria de gamma alta): “Estem en ‘l’ull de l’huracà’”, explica una de les treballadores.
A la botiga Snipes, per exemple, expliquen que el control policial és constant -sensació compartida per veïns, que en els darrers dies manifesten veure més policia de l'habitual- però la direcció prefereix no arriscar: "Des de fa dos dies cada dues hores veiem que passa una patrulla i s'apropen a tranquil·litzar-nos. No obstant això, des de l'empresa s'ha decidit prendre certes mesures de precaució com col·locar panells de fustes per cobrir la façana . Si durant el servei veiem un mínim senyal que alguna cosa pot passar, evacuarem la botiga i tancarem". Unes precaucions i coordinació policial que admeten compartir des d'establiments veïns com Intecat o Druni. La consigna general entre molts dels botiguers és clara: si el carrer s'altera, tancar la persiana immediatament.
“Estem al cas i ja estem actuant”
L’alcalde de Terrassa ha demanat calma a tarvés de les xarxes socials davant les convocatòries d’aldarulls per als dies 30, 31 d’octubre i 2 de novembre: “Estigueu tranquils, estem al cas i ja estem actuant”. El batlle ha explicat que s’ha coordinat amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, per desplegar un dispositiu especial de Policia Municipal i Mossos amb unitats d’ordre públic i més agents al Centre, Parc Vallès i Terrassa Plaça. A més de revisar les obres per evitar l’ús de materials en destrosses i informar escoles i comerciants, ha revelat que “els cossos policials ja han identificat diversos grups de persones en actituds sospitoses” i ha reafirmat: “No permetrem que ningú vingui a Terrassa a provocar aldarulls”.