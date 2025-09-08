Maria Manso i Martina Fernández es pengen l'or a l'Europeu sub-18

Les waterpolistes del primer equip del Club Natació Terrassa Maria Manso i Martina Fernández es van proclamar diumenge campiones d’Europa amb la selecció espanyola sub-18 femenina a la localitat de Gzira, a Malta.\r\n\r\nEl combinat dirigit per Carla Fargas va derrotar a la final per 10 gols a 9 a la selecció de Grècia. El primer quart se’l van endur les gregues per 2 a 4, però Espanya va retallar distàncies entre el segon (2-1) i el tercer (4-1) quarts.\r\n\r\nTot i el 2-3 del darrer període, el triomf va ser per a les espanyoles.\r\n\r\nMartina Fernández va anotar un dels gols de les espanyoles, que dissabte es van desfer d’Hongria a les semifinals per un resultat de 18 gols a 14.\r\n