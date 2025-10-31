Meritòria setena plaça d’Evelyn Gómez a l’Europeu júnior

Amb només 16 anys, l’aixecadora terrassenca del Club Halterofília Matadepera Evelyn Gómez es va classificar en setena posició al Campionat d’Europa júnior d’halterofília celebrat a la ciutat albanesa de Durrës com a integrant de l’equip espanyol sub-20.
Dins de la seva categoria, la de -48 quilos de pes corporal, Gómez va realitzar uns millors aixecaments de 66 quilos en la modalitat d’arrancada, classificant-se setena. Va aixecar 81 quilos en la modalitat de dos temps (va ser també setena), per a un total olímpic de 147 quilos totals, que van confirmar també la seva setena plaça en aquesta categoria.
Evelyn Gómez es va enfrontar amb les millors esportistes continentals, algunes de fins a quatre anys més que ella. Amb els 147 quilos totals que va aixecar, la terrassenca va aconseguir amb solvència la marca mínima requerida (143 quilos) per participar en el Mundial sub-17, que se celebrarà del 22 al 28 de juny de l’any vinent a la ciutat de Bogotà.
Medalles al Mediterranian Masters
D’altra banda, en el prestigiós Mediterranean Masters d’Alacant, la seva mare, Dámaris Sosa va ser or en la categoria femenina de 40 a 44 anys i menys de 77 quilos, amb 75 quilos en arrancada i 98 en dos temps, per a un total olímpic de 173. En el QMasters va aconseguir 254,882 punts, la segona millor marca femenina de totes les categories.
Per part del Club de Peses Terrassa, Elisabeth Martínez va fer plata en 45 anys, on Vanesa Rey va ser bronze. En W40, Pere Hernández també va acabar tercer.