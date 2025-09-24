Mor als 72 anys Fontxo Freixa Matalonga, l'"ambaixador" de l'Atlètic

Ni tenia ni volia tenir cap càrrec al seu club de tota la vida, l'Atlètic Terrassa Hockey Club. Però era un dels personatges més coneguts, respectats i estimats de l'entitat de Can Salas. Alfons Freixa Matalonga, més conegut com a Fontxo, era tot un "ambaixador" del club de Can Salas. Ha mort als 72 anys. Advocat de professió i un apassionat del hockey i de l'Atlètic Terrassa, era pare d'una de les grans estrelles del hockey mundial: Santi Freixa, així com d'Oriol Freixa, actual segon entrenador del Vallès.
La cerimònia tindrà lloc divendres a les 10 hores a l'Espai Temple del Cementiri Municipal de Terrassa. La vetlla serà dijous a partir de les 10 a la sala 2.
De jove havia practicat el hockey a l'Atlètic, el club del qual el seu pare havia estat el primer president, entre els anys 1952 i 1954. Estava present en la vida social i esportiva de l'entitat. L'any 1998 va ser el responsable de l'organització de la Copa d'Europa organitzada a Can Salas, que va acabar amb victòria de l'Atlètic contra l'Amsterdam amb gols de David Freixa i del seu fill Oriol Freixa als segons finals.
"No va tenir càrrecs, però era a tot arreu. Li sortia així. Per allí on passava, es notava. Tothom parlava d'ell i ell parlava de tot i amb tothom. Carisma és la paraula que millor el defineix. Quan el veies pel carrer, era com si veiessis l'Atlètic", explica el president de l'Atlètic, Josep Maria Biosca, que l'any 2005 li va proposar ser president. No va voler.