Mor als 84 anys l'exfutbolista del Terrassa FC Julián Riera

L'exfutbolista del Terrassa FC Julián Riera Navarro ha mort als 84 anys. El jugador barceloní va desenvolupar la major part de la seva carrera al RCD Espanyol. Aquest lateral esquerre va formar part durant tres temporades del primer equip del Terrassa FC, entre els anys 1958 i 1961. Va disputar un total de 33 partits.
L’any 1958 va arribar al Terrassa procedent del juvenil espanyolista com a cedit. Amb 18 anys va aterrar en una plantilla que lluitava per mantenir-se a Segona Divisió. Aquell any, els terrassistes van acabar dotzens. La temporada següent, la 1959-1960, el Terrassa va finalitzar sisè. La darrera temporada de Riera va acabar amb el descens de l'equip, que va ser últim.
Riera marxaria després al CE Sabadell, des d'on arribaria a l'Espanyol, on va jugar del 1961 al 1970. Va convertir-se en capità dels blanc-i-blaus. Van ser nou temporades on el lateral va consolidar-se i va arribar a ser capità, un cop retirat Antoni Argilés. Amb el club va viure dos descensos a segona, dos ascensos a primera, i dues participacions en la Copa de Fires, disputant 177 partits de lliga, en els quals va marcar dos gols, a més de 9 partits a la Copa de Fires. Després de marxar al Sant Andreu, on va jugar tres temporades, es va retirar a l'Artiguenc, l'any 1976.