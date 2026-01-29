Mor als 47 anys l'exjugadora del Club Egara Romina Dinucci

Mor als 47 anys l’exjugadora argentina del Club Egara Romina Dinucci, que va militar dues temporades al primer equip femení de l'entitat, així com a les files del Taburiente canari.\r\n\r\nFormada al Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, Dinucci estava nacionalitzada italiana i fins i tot va disputar alguns partits classificatoris per als Jocs Olímpics de Pequin amb el combinat italià.\r\n\r\nDesprés del seu pas pel club del Pla del Bon Aire, la jugadora va acabar la seva etapa europea per marxar a jugar a l’Argentina. \r\n\r\nSiso Ventalló va ser el seu entrenador al conjunt femení de l’Egara. “Va ser una persona molt estimada i especial dins l’equip”, assenyala. Dinucci estava casada i tenia tres fills.\r\n