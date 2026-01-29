Esports

Mor als 47 anys l'exjugadora del Club Egara Romina Dinucci

L'argentina va jugar dues temporades a les ordres de Siso Ventalló

  • Romina Dinucci, durant la seva etapa al Club Egara

Publicat el 29 de gener de 2026 a les 13:01
Actualitzat el 29 de gener de 2026 a les 13:17

Mor als 47 anys l’exjugadora argentina del Club Egara Romina Dinucci, que va militar dues temporades al primer equip femení de l'entitat, així com a les files del Taburiente canari.

Formada al Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, Dinucci estava nacionalitzada italiana i fins i tot va disputar alguns partits classificatoris per als Jocs Olímpics de Pequin amb el combinat italià.

Després del seu pas pel club del Pla del Bon Aire, la jugadora va acabar la seva etapa europea per marxar a jugar a l’Argentina.  

Siso Ventalló va ser el seu entrenador al conjunt femení de l’Egara. “Va ser una persona molt estimada i especial dins l’equip”, assenyala. Dinucci estava casada i tenia tres fills.

