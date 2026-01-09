Nahuel Arroyo: “Hem de ser tan regulars com sigui possible”

Acaba d’aterrar a la disciplina del Terrassa FC per ser un jugador important de cara a la segona volta de la lliga de la Segona Federació, en la qual l’equip intentarà lluitar per estar a les places de la part alta de la classificació, les que donen premi. No ha arribat de zero, ja que amb anterioritat ha treballat sota les ordres del tècnic Oriol Alsina i, a més, ha compartit vestidor amb el porter Marcos Pérez o amb un altre que també fa poc que hi és, com és el cas de Sergio Cortés.
Nahuel Arroyo, davanter de 30 anys nascut a Santa Cristina d’Aro, admet que la presència d’Alsina ha col·laborat i molt en decidir-se pel conjunt terrassista. “Evidentment, va haver-hi converses amb l’Oriol Alsina, el coneixia de l’any al Llagostera, i també coneixia a Marcos i Sergio i teníem un bon record. M’han parlat bé del club i a sobre estic aquí a prop de casa, així que estic molt content d’estar aquí”, apuntar l’atacant.
L’equip està en un bon moment i Nahuel Arroyo comenta que “el tècnic té un gen competitiu molt gran, i el jugador també s’imbueix d’aquest gen, i queda moltíssim encara, però l’equip porta una bona dinàmica”. El davanter gironí assegura que arriba al Terrassa FC “amb moltes ganes de començar a competir, que tot surti bé. Crec que és un grup bastant complicat, hi ha bons equips i l’any passat vaig poder pujar, i hi ha molts factors, no només tenir bons jugadors. S’ha de treballar per intentar pujar aquest any”.
El flamant fitxatge del conjunt terrassista diu que “puc jugar tant a la banda dreta com a l’esquerra. M’agrada ser vertical, intentar agafar l’esquena als rivals, i després, soc un jugador de banda, d’encarar, i treure moltes centrades”. Sobre les aspiracions de l’equip, apunta que “hem d’intentar ser sempre tan regulars com sigui possible” i el seu objectiu és “aportar tot el que tinc per a aquesta segona volta”.
Més arribades?
Nahuel Arroyo ha sigut la tercera incorporació de la plantilla del Terrassa FC en aquest mercat d’hivern, després dels fitxatges de Sergio Cortés, procedent del Sabadell, i de Dano Lourens, de la lliga neerlandesa. Tot i això, no està descartada una quarta incorporació. Com en el cas de Sergio Cortés i el mateix Nahuel Arroyo, qualsevol arribada comportaria una baixa, ja que les 16 fitxes de jugadors sèniors estan completes.