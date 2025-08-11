"Només ens ha faltat marcar el gol", va declarar Víctor Bravo, entrenador del Terrassa FC a la finalització del partit amistós celebrat a l'Estadi Olímpic contra el CFJ Mollerussa de la Tercera Federació, i que va acabar amb empat a zero en el marcador. El tècnic aragonès va assenyalar que "hem de continuar ajustant-nos en algunes cosetes, però jo crec que la segona part és per a anar-se'n contents". El màxim responsable del conjunt terrassista va manifestar que "al final, hi ha molta gent nova i s'han de conèixer i els equips, tant defensivament com ofensivament, funcionen d'aquesta manera, amb connectivitat entre jugadors" i va afegir que "això requereix temps i a poc a poc es va veient que estem més ben ajustats en defensa, que ofensivament fem més coses".
El tècnic va analitzar el partit i va explicar que "a la primera part no ens hem atrevit a trobar els pivots, sense donar-los solució, jugant molt amb el porter i això fomentava la pressió del rival i no ens hem trobat còmodes. En la segona part hem ajustat tres o quatre coses i hem pogut veure un Terrassa més atrevit, que trobava els pivots, que atacava els espais, i hem generat tres o quatre ocasions molt clares". Per a Víctor Bravo, "la notícia bona és la porteria zero i la sensació de la segona part, que ha estat molt bona".
L'entrenador de l'equip egarenc va assegurar també que "a dalt ens ha faltat aquesta rematada final perquè hem arribat molt a tres quarts, però no hem connectat bé amb els puntes o amb els que entraven de segona línia". Víctor Bravo va recordar que "encara ens queden quatre partits més de pretemporada, un mes, que és molt de temps per a l'important que és el dia 7 de setembre, i arribar a Eivissa en la millor forma possible per guanyar el partit" i es va mostrar "content" i amb el repte de "continuar treballant i continuar creixent".