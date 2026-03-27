La piscina de l’Àrea Olímpica acull fins diumenge el Campionat de Catalunya absolut Open Ciutat de Terrassa. En la primera jornada, el CN Terrassa s'ha endut nou medalles: 3 ors, 3 plates i 3 bronzes. En els 200 lliure, el Natació ha ocupat els tres graons del podi. Miguel Pérez-Godoy ha estat primer amb 1’48”92, César Castro segon amb 1’49”70 i Guillem Ramia tercer amb 1’51”20. En els 200 lliure femenins, Alba Herrero ha acabat cinquena amb 2’03”72.
En 50 papallona, Álex Ahtiainen s'ha penjat l’or amb 24”03 i Luca Hoek la plata amb 24”14. Adrià Roy ha estat quart amb 24”65.
Paula Juste ha estat plata en 100 esquena amb 1’03”52 i Irene Pera cinquena amb 1’04”51.
Hugo González ha assolit el bronze en els 100 esquena amb 56”40. Biel Martín ha fet bronze en 200 braça amb 2’20”57 i Víctor de Pablo ha acabat sisè amb 2’25”47.
En els 50 papallona femenins, Paula Juste ha estat quarta amb 28”16 i Iris Ferrer sisena amb 28”33.
En el relleu de 4x100 lliure masculins, Luca Hoek, Miguel Pérez-Godoy, Guillem Ramia i César Castro s'han penjat l'or amb 3’18”38, amb rècord de Catalunya inclòs.
En els 4x100 lliure femenins, Maia Lardeur, Alba Herrero, Paula Juste i Irene Pera s'han classificat terceres amb 3’51”47.