Xavi Hernández trenca el seu silenci i carrega contra Laporta: “Em va fallar completament”

L’exentrenador del FC Barcelona i llegenda del club, Xavi Hernández, ha trencat gairebé dos anys de silenci amb una entrevista a La Vanguardia en què explica la seva versió sobre la seva sortida del club blaugrana. L’exmigcampista assegura que ha decidit parlar per “explicar la veritat” després d’haver guardat silenci per respecte al Barça. “El relat que s’ha explicat des del club és totalment fals i tenia la necessitat d’aclarir-ho”, afirma.
El terrassenc defensa la feina feta durant la seva etapa a la banqueta i es mostra especialment orgullós del llegat de jugadors joves que van consolidar-se amb ell, com Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Alejandro Balde o Fermín López. “La columna vertebral actual de l’equip la vam apostar nosaltres. És un dels llegats del qual em sento més orgullós”, assegura. També elogia l’actual entrenador, Hansi Flick, amb qui manté una bona relació: “Ens felicitem sovint i parlem de futbol. Estic molt content pel seu èxit”.
El tècnic egarenc, però, és molt crític amb la direcció del club i especialment amb el president, Joan Laporta, a qui acusa d’haver-lo decebut. “Laporta em va fitxar però em va acabar fallant”, afirma. Segons Xavi, la decisió de prescindir d’ell no la va prendre realment el president, sinó Alejandro Echevarría, persona molt propera a Laporta. “Pràcticament és ell qui dirigeix el Barça”, sosté, tot lamentant que, malgrat ser amic seu, “em va fallar completament. Si jo sóc fora del Barça, és perquè vaig plantar cara a Alejandro Echevarría”.
Entre les revelacions més destacades, Xavi assegura que el retorn de Lionel Messi al Barça el 2023 estava pràcticament acordat però que finalment el mateix Laporta el va frenar. “Leo estava fitxat. Havíem parlat durant mesos i hi havia llum verda, però el president ho va tirar enrere”, afirma. Segons ell, Laporta li va dir que el retorn de Messi podria posar en risc el seu poder dins del club.
Malgrat les crítiques, Xavi insisteix que no parla des del ressentiment, sinó amb voluntat de transparència. “No ho dic des del rancor, sinó per justícia. Vull que els culers sàpiguen què ha passat”, explica. L’exentrenador creu que el club necessita “un canvi de dalt a baix en estructura i professionalitat” i admet que, després de la seva experiència, no es planteja tornar al Barça: “Crec que la meva etapa al club ja s’ha acabat”.