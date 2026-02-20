Dissabte, matinal contra la LGTBI-fòbia a Can Jofresa

La zona esportiva municipal de Can Jofresa acull avui, de 10 a 14 hores, una matinal esportiva que servirà per commemorar el Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia a l’Esport, que se celebra cada 19 de febrer, coincidint amb el dia que va néixer l’anglès Justin Fashanu, primer futbolista que va fer pública la seva homosexualitat.
Es practicaran tres modalitats esportives: futbol, softbol i ultimate frisbee (un esport d’equip sense contacte que es juga amb un disc volador), L’activitat s’ha organitzat en coordinació amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (Cevot), el Servei d’Atenció Integral LGTBI+ del Consell Comarcal del Vallès Occidental i membres de la Taula del Pacte DASIG.
Sota el lema “Juguem al mateix equip”, la jornada té com a objectiu promoure un esport lliure de discriminacions i violències per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere, així com celebrar la diversitat dins l’esport i reivindicar que tothom hi tingui cabuda; impulsar l’esport com a espai de socialització i relació; i afavorir el treball conjunt i les col·laboracions entre els diferents agents i el territori.
Hi participaran entitats de la Taula del Pacte DASIG, però també diversos clubs i entitats esportives. Hi haurà activitats esportives de caràcter lúdic, propostes participatives, un espai de trobada amb música i una zona d’estands d’entitats.
S’oferirà també un espai per a famílies amb servei de monitoratge, així com un servei d’interpretació en llengua de signes catalana. Durant la jornada es llegirà un manifest elaborat per la Taula del Pacte DASIG, com a expressió del compromís compartit de la ciutat amb aquests valors.