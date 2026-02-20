Entrenament de nivell davant del subcampió

Un enfrontament entre el CN Terrassa i l’Astralpool CN Sabadell és sempre un duel apassionant per a les terrassenques. I més quan es tracta d’un partit de la màxima competició continental, la Champions League. Però els mals resultats que ha obtingut el Natació en les quatre primeres jornades d’aquest complicadíssim grup “B” han propiciat que el derbi comarcal d’aquesta tarda no tingui cap transcendència classificatòria per a les terrassenques.
Sí que s’hi juga l’accés a la ronda de quarts de final l’Astralpool CN Sabadell, que ocupa la segona posició amb ple de victòries i quatre punts més que el líder del grup, el CN Mataró, que visita una hora abans a Sicília l’Ekipe Orizzonte Catania, tercer amb quatre punts.
El derbi de la primera volta d’aquesta fase de grups va acabar amb victòria de les sabadellenques per 13 gols a 9 a la piscina de Can Llong. El passat 26 de novembre, en partit corresponent a la vuitena jornada de lliga, l’Astralpool CN Sabadell es va imposar per 10 a 14 a les terrassenques a la piscina de l’Àrea Olímpica. El partit de la segona volta es disputarà el 25 d’abril. Actualment, a la lliga, ambdós conjunts estan separats per nou punts: 36 del Sabadell per 27 del Terrassa.
Tot i no tenir ja opcions de classificar-se per als quarts de la Champions, Xavi Pérez es pren el matx amb el màxim interès, ja que entén que serà molt útil de cara a les competicions domèstiques.
D’altra banda, l’equip masculí del CN Terrassa s’ha desplaçat fins a Ceuta, on dissabte a les 12 hores visitarà la piscina del vuitè classificat, el CN Caballa. Els de Sergi Mora són quarts, a 12 punts de Sabadell i Barcelona i a 15 del líder, el CN Atlètic Barceloneta.